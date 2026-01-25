Se agrava el tiempo en Mendoza: hay alerta naranja para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas severas en Mendoza, con lluvias intensas, granizo y ráfagas muy fuertes previstas principalmente durante la tarde.

El domingo estará marcado por un escenario de fuerte inestabilidad en Mendoza, con tormentas que afectarán a gran parte del territorio provincial. El pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada, con poco cambio de la temperatura y vientos algo fuertes del sector sur, en un contexto propicio para el desarrollo de fenómenos intensos.

Durante la mañana el tiempo se mantendrá relativamente estable, pero con el avance de las horas la situación se tornará más compleja. Según el pronóstico, las tormentas más fuertes se esperan durante la tarde, mientras que hacia la noche continuarán las precipitaciones, aunque con menor intensidad. El Gran Mendoza será una de las zonas más afectadas.

En este marco, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas para todo Mendoza. De acuerdo con el organismo, el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, ráfagas que podrían superar los 90 km/h y abundante precipitación en cortos períodos. Los valores de lluvia acumulada se estiman entre 30 y 60 milímetros, con posibilidad de registros superiores en forma localizada.

El Gran Mendoza será una de las zonas más afectadas por las lluvias intensas y el granizo durante la tarde. Así será el inicio de semana en Mendoza Para el inicio de la semana, el lunes se espera un cambio en las condiciones, con descenso de la temperatura, cielo parcialmente nublado y vientos moderados del sector sur. La máxima será de 32° y la mínima de 23°.