Se acabó la espera: se conoció la grilla completa del Cosquín Rock 2027

El Cosquín Rock 2027 ya tiene su programación distribuida por jornadas. El festival se realizará el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla

Se conoció la grilla completa del festival Cosquín Rock que se realizará el 6 y 7 de febrero.

El Cosquín Rock 2027 ya tiene su programación distribuida por jornadas. El festival se realizará el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo de Santa María de Punilla, Córdoba, y reunirá a artistas de distintos géneros, con figuras consagradas, nuevas propuestas y presencia internacional.

La primera fecha tendrá entre sus principales nombres a Ciro y Los Persas, Divididos, Wos, No Te Va Gustar y Jorge Drexler, quien debutará en el evento de rock más importante del centro del país. El domingo, en tanto, será el turno de Tan Biónica, Los Fabulosos Cadillacs, Babasónicos, Catupecu Machu, Las Pelotas y Jack Johnson, entre otros.

La grilla también incluye a Q’Lokura, que aportará presencia cordobesa, y a Un Poco de Ruido, que se presentará el sábado.

Día 1: sábado 6 de febrero La primera jornada reunirá a referentes del rock nacional, artistas internacionales y propuestas de distintos estilos. La programación estará integrada por Abril Olivera, Alapar, Autos Robados, BB Azul, Blair, Botafogo, Camionero, Capital Cities, Cayacanya, Cesar Valdomir, Chapa & Castelo, Ciro y Los Persas, Cruzando el Charco, Cuatro al Hilo, Delfina Campos, Dellacasa, Divididos, El Mató a un Policía Motorizado, El Zar, Florian, Franco Cinelli, Gauchito Club, Gente Negra, Guasones, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jorge Drexler, Kat Riggins, Koino Yokan, La Mississippi, Lisandro Aristimuño, Los Cafres, Los Espíritus, Los Gardelitos, Los Pérez García, Lulu Matheu, Manu Desrets, Manu Martínez, Mar Monzón, Mariano Mellino, Martín Huergo, Mateo Dufour, Naules, Nick Curly, Nicola, No Te Va Gustar, Piti Fernández, Ratones Paranoicos, Reybruja, Richie Hawtin, Sandra Vázquez, Siloé, Só, Sour District, The Ginger Hearts, Un Poco de Ruido, Usted Señalemelo, Wos y Zoe Gotusso.

Día 2: domingo 7 de febrero La segunda fecha tendrá una combinación de rock, música urbana, pop y propuestas internacionales, con una amplia presencia de bandas y solistas argentinos. El escenario recibirá a 2 Minutos, Ale Kurz, Babasonicos, Bacanas, Blues Motel, Bufalos Sedientos, Cada Cual, Catupecu Machu, Daniela Spalla, El Kuelgue, El Plan de la Mariposa, Escalopez, Gustavo Cordera, Hector Couto, Ilan Amores, Jack Johnson, Jay de Lys, Juan Ingaramo, Justi Riga, Kapanga, La Chancha Muda, La Cumparsita Rock, La Delio Valdez, La Forasteria, La Grecia, La H No Murió, La Kermesse Redonda, La Virgenxita, Las Pastillas del Abuelo, Las Pelotas, Locche, Los Besos, Los Fabulosos Cadillacs, Los Neuropibes, Marilina Bertoldi, Marino’s Band, Memphis La Blusera, Mixo, Mrtna, Nacho Bolognani, Nonpalidece, Peces Raros, Perras On The Beach, Pizza, Q’Lokura, Ryan, Salas Velatorias, Silvestre y La Naranja, Tan Bionica, The Rhythm Gamblers, Tiky Siron & Agus Prieto, Victoria Whynot, Viejo Motor, Wayra Iglesias, Winona Riders y Zaren.