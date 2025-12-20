Santa Fe: volcó un camión con cerveza y vecinos se llevaron barriles
El accidente ocurrió frente al hospital Iturraspe. Tras el vuelco, varias personas aprovecharon la situación y retiraron cajones y barriles de cerveza.
Un camión que transportaba cerveza protagonizó un vuelco en la ciudad de Santa Fe, en un sector de intenso movimiento comercial conocido como la zona del trueque, frente al Hospital Iturraspe. El siniestro ocurrió sobre calle Gorriti, cuando el vehículo tomó una curva y parte de la carga terminó desparramada sobre la calzada.
Según se informó, el conductor no sufrió heridas de consideración y no se registraron consecuencias graves derivadas del accidente. Sin embargo, la situación generó tensión y malestar entre vecinos y comerciantes del lugar por lo que sucedió minutos después del vuelco.
Mientras se intentaba asistir al chofer y organizar la recuperación de la mercadería, varias personas se acercaron al camión y comenzaron a llevarse cajones, botellas y algunos barriles de cerveza. La escena fue descripta por testigos como un accionar oportunista que se repite ante este tipo de episodios.
Robo de barriles y cajones de cerveza
Juan, comerciante de la zona, relató a la radio LT10 que el vehículo circulaba de este a oeste cuando perdió estabilidad en la curva. “Se le desparramó la carga, tanto latas como botellas y barriles. Por suerte no pasó nada mayor”, explicó.
El testigo remarcó que el principal problema no fue el accidente, sino la reacción posterior de quienes aprovecharon la situación. “Vino un montón de gente a hacer lo que hacen siempre cuando alguien tiene una desgracia”, expresó con evidente indignación.
Si bien parte de la mercadería pudo ser recuperada, el comerciante señaló que una porción fue sustraída. “Ojalá que el chofer pueda recuperar todo”, agregó, al tiempo que lamentó la falta de solidaridad. “Duele que en lugar de ayudar o preguntar si el conductor está bien, algunos elijan llevarse cosas”, concluyó.