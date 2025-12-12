Salió "Un Montón", el adelanto del nuevo disco de cumbia pop de Natalie Pérez

En esta nueva etapa musical, la voz creativa de Natalie Pérez aparece más segura y decidida, y el género elegido la potencia.

Este jueves, la cantante Natalie Pérez sacó "Un Montón", el adelanto de su nuevo disco de cumbia pop. Así, la también actriz se abre paso con una decisión artística clara: tomar el género como lenguaje de expresión y moldearlo desde su propia impronta.

En esta nueva etapa, la voz creativa de Natalie aparece más segura y decidida. Un inicio vibrante que anticipa un proyecto en el que su madurez artística se despliega con naturalidad y le permite moverse entre ritmos y emociones desde la libertad y frescura que definen su sello personal.

El teclado cumbiero que abre la canción instala al instante un clima tropical, fresco y juguetón. Ese guiño rítmico, tan propio de la cumbia que invita a moverse sin pensarlo, define la cancha donde la canción va a jugar. Y ahí aparece Natalie, que entra con una soltura desarmante, como si este pulso hubiera estado siempre hecho a su medida.

El videoclip acompaña ese espíritu. Con la banda tocando en escena, ella baila lo que duele, sonríe, juega con la cámara y deja a todos eclipsados. El video captura esa mezcla suya de simpatía, carisma y cercanía, convirtiendo cada gesto en un guiño cómplice con quien mira.

Mirá un recorte del videoclip de "Un Montón", el nuevo tema de Natalie Pérez un monton natalie perez La canción nació en un formato orgánico, con banda en estudio, y la producción artística de Diego Matturro, que le aportó fuerza y color al pulso cumbiero. Grabada en Elefante Blanco, en Montevideo, la canción respira esa energía colectiva donde cada instrumento suma movimiento y textura, reforzando la frescura que atraviesa toda la interpretación de Natalie.