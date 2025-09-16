Romper mandatos y honrar raíces: la crianza libre de los tiempos actuales

Durante años, las madres y padres entendimos la crianza siguiendo libretos heredados. Mandatos que parecían inamovibles: “los niños se crían así”, “de esta manera salen derechos”, “los límites se ponen con mano firme”. Sin embargo, hoy somos una generación que se anima a revisar, a preguntarse, a desarmar esas certezas para buscar otras más acordes a nuestro tiempo.

Ni que los niños crezcan sin guía. Significa reconocer que hay múltiples caminos y que la empatía, la escucha y la validación de las emociones son pilares tan sólidos como importantes. Hoy entendemos que criar, no significa adoctrinar. Y que respetar, no significa abandonar a los niños y que queden a merced de sus decisiones.

La crianza en libertad no significa dejar que todo sea posible.

Pero este movimiento no nació de la nada. Somos herederos de un esfuerzo enorme. Nuestros padres y abuelos hicieron lo mejor que pudieron con lo que sabían. Muchos de ellos cargaron con la mochila de la escasez, de la represión cultural, de los mandatos aún más pesados y de crianzas llenas de violencia y destrato. Su prioridad, en muchos casos, fue darnos una vida mejor que la que ellos tuvieron, y en ese gesto sembraron la semilla de la libertad que hoy cultivamos.

Romper mandatos no es renegar de nuestro origen. Es agradecer el suelo que nos sostuvo, y a la vez atrevernos a sembrar distinto. Es tomar aquello que nos enriquece y poder elaborar nuestro propio mapa de crianza . Sabemos que criar con respeto implica más esfuerzo emocional: detenernos a escuchar, cuestionarnos, revisar heridas propias. No es fácil. A veces incluso duele.

Hoy las madres y padres estamos aprendiendo a ser arquitectos de vínculos

No solo de rutinas y mandatos. Y ese es un cambio profundo: criamos con consciencia, con deseo de acompañar a nuestros hijos a ser quienes son, sin obligarlos a encajar en moldes que no les corresponden.

La historia de la crianza no es una línea que empieza y termina en una generación , es un puente y es una herencia. Honrar el pasado, agradecer el esfuerzo de quienes vinieron antes, y a la vez animarnos a caminar más livianos, más libres, con la convicción de que cada gesto de sensibilidad con nuestros hijos no es solo apostar a un presente más armonioso y cooperativo, sino también a un futuro con menos secretos, traumas y herencias emocionales que cargar.

* Brenda Tróccoli. Coach ontologico. Especialista en crianza y familias. Puericultora.

IG: @brendatroccoli