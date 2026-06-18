Roblox presentó la nueva Guía de Padres para prevenir el grooming en la plataforma

Roblox y Grooming Argentina actualizaron y presentaron su Guía para Padres para incluir los sistemas innovadores que la plataforma de videojuegos implementó recientemente en su plataforma.

MDZ fue invitado al evento en el que se mostró el nuevo instructivo, que está destinado a las familias argentinas para que puedan conocer en detalle la plataforma, comprender sus dinámicas y actuar de manera preventiva y acompañada.

A lo largo de sus diferentes secciones, la guía proporciona información detallada sobre la configuración de seguridad y privacidad de Roblox, los controles parentales y el uso de la estimación de edad facial para ayudar a los usuarios a acceder de forma segura a las funciones de comunicación de la plataforma, apropiados para su edad.

"Cuando los usuarios tienen que completar su edad, también les pedimos reconocimiento facial y capturamos una imagen de su cara. Esto nos permite incorporarlos en un grupo etario para darles acceso a aquellas experiencias más apropiadas para su edad . De esta forma, los niños pueden chatear con pares únicamente un año menor y un año mayor a ellos, que es lo que pasaría, por ejemplo, en el patio del colegio", explicó Laura Higgins , directora senior de Seguridad Comunitaria y Civismo de Roblox.

Asimismo, Higgins aseguró que la plataforma tiene "fuertes estándares comunitarios" : en cualquier grupo etario están prohibidos los contenidos y comportamientos dañinos, la descriminación, los vínculos románticos y las fotos y videos via chat. Además, todas las comunicaciones y contenidos publicados en la plataforma son monitoreadas.

Por otro lado, Roblox desarrolló Sentinel, una herramienta de IA para detectar potenciales conversaciones o hechos de grooming a lo largo de la plataforma.

"Ahora los padres tienen la habilidad de bloquear ciertos juegos, algo que antes no teníamos. También tiene la facultad de elegir cuáles usuarios pueden ser amigos virtuales con sus niños y bloquear a aquellos que les parezca necesario", detalló la directora de Seguridad con respecto al rol de los mayores.

Grooming Argentina destacó el trabajo realizado por Roblox

Finalmente, la guía introduce GAPP, la aplicación desarrollada por Grooming Argentina que permite a los usuarios reportar casos de forma rápida y confidencial, al tiempo que brinda acceso a canales de soporte adicionales para orientación y asistencia inmediata.

Grooming Argentina, fundada por Hernán Navarro, es la primera organización a nivel mundial dedicada exclusivamente a combatir el grooming o acoso sexual en línea hacia menores. "Para nosotros esto no solamente el lanzamiento de una guía, sino que es producto de un trabajo conjunto que iniciamos con Laura a partir del año 2018", dijo Navarro en el evento.

Por otro lado, el fundador de la ONG destacó la estimación de edad facial implementado por Roblox: "Es la primera empresa que crea un estándar global para pensar en la verificación de edad, que es un punto crítico en términos de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en este entorno", explicó.

Para conocer la Guía, se puede acceder haciendo click en este link.