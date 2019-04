Renata Würschmidt: la inquieta artista que trasciende las fronteras

Si hay algo que tiene Renata es originalidad, desenfado y frescura. Las mismas cualidades que hoy la han posicionado en distintas galerías del país y de Chile, Estados Unidos, Canadá y Europa.

Renata nació en Tucumán, en 1981. Luego se mudó a Mendoza donde estudió Administración de Empresas. Pero, su inquietud por el arte se transformó en el medio que hoy utiliza para comunicarse con el mundo.

Fue invitada a participar de numerosas muestras y exposiciones, lo que aceleró su producción y trabajo como artista, dejando atrás los negocios. La crítica la definió como "una ventana abierta a otra dimensión, donde la originalidad, la creatividad y la frescura son habituales".

Su obra hoy forma parte de más de 40 colecciones públicas y privadas de Estados Unidos y Europa, además del gran número de pinturas que pertenecen a coleccionistas de la provincia y de todo el país.

Te invitamos a conocer la artista detrás de esta colorida explosión.

Nombre y apellido:

Renata Würschmidt.

¿Autodidacta o estudiada?

Autodidacta.

¿Cómo nació esta necesidad de expresarte a través del arte?

¿Cómo te enfrentás a un lienzo en blanco, a un material sin forma?

¿Cuándo mirás cuadros viejos tuyos, te encontrás o ya no?

¿Cuándo te propusiste vivir del arte?

¿Cuál es tu sueño ?

Renata Würschmidt

¿Qué sentís cuando terminás un cuadro? ¿Y cuándo lo empezás?

Tanto cuando lo empiezo, como cuando siento que está terminado, me siento muy feliz y con una sonrisa en la cara. Muy pocas veces he pintado enojada, es decir que por estar enojada he decidido ir a pintar en vez de convidarle mi mal humor al que está cerca.

Pintar me borra todo tipo de emoción negativa.

¿Qué te inspira?

¿Cómo le ponés valor a tu obra?

Hay miles de formas de ponerle un valor a la obra. Particularmente mi obra tiene el mismo precio tanto en mi galería, como en la bodega o en otra galería. Si hay comisiones en el camino, las asumo yo, no el cliente.

En cuanto al valor de la misma, tiene que ver con la obra en sí, el período y el formato.

Renata Würschmidt

¿Te gusta mostrar tus obras? ¿Cómo te llevás con el marketing?

¿Quién valora más tu arte, el mendocino o el turista? ¿Y tiene que ver con el valor que le das vos?

La primer obra que vendí se fue a New York y hasta hace muy poco el 90% de mis obras se iban de Mendoza. Hoy Mendoza me elige para quedarse en la provincia, pero mi mayor publico está afuera. No sé si tiene que ver con el valor de la obra, creo que tiene que ver con el estilo de la misma.

¿Dónde soñás ver un cuadro tuyo?

Hay muchos lugares donde querría estar y ya estoy, como hospitales, geriátricos, países fuera de la Argentina, restaurantes, hoteles, pero me gustaría estar en la casa de algún actor de Hollywood o algún cantante internacional.

Renata Würschmidt

¿Que pieza o cuadro quisieras tener en tu casa que no sea tuyo?