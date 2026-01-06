Rally Dakar en las rutas argentinas: un tramo pampeano intransitable, en uno de los caminos de Mendoza al sur

Un tramo de la Ruta 151 en La Pampa se encuentra con baches grandes y lo sufren los mendocinos que viajan al sur. La ruta que aparece como cortada pero no lo está.

Usuarios de la Ruta Nacional 151 en La Pampa han denunciado el pésimo estado de la misma, justo en un corredor muy importante entre las provincias del centro y oeste argentino hacia el sur, utilizadas con más frecuencia en el verano porque conecta destinos turísticos como Bariloche.

Una lectora de MDZ viajó desde Mendoza vía General Alvear hacia el sur y registró el pésimo estado de la calzada, con baches que denominó "cráteres" y registró cómo los vehículos circulan a paso de hombre por algunos tramos.

El estado de la ruta 151 en La Pampa El estado de la ruta 151 en La Pampa El video le pertenece al tramo de unos 200 kilómetros que conecta Santa Isabel hacia el sur hasta 25 de Mayo. Aunque otros usuarios señalan que también está en mal estado desde Santa Isabel hacia el norte.

"Es como el Rally Dakar" señaló la usuaria que se quejó de tardar unas dos horas y media para recorrer un tramo de 130 kilómetros. Además, advirtió sobre el peligro de que se produzcan lluvias que tapen esos pozos, porque muchos son de gran magnitud. También alertó sobre la presencia de conductores imprudentes que circulan a altas velocidades por la banquina para evitar la calzada deteriorada.

El estado de la ruta 151 en La Pampa El estado de la ruta 151 en La Pampa La ruta 143 "cortada" La Ruta Nacional 151 luego de Santa Isabel es la 143 que atraviesa el sureste mendocino. La misma que ingresa por Alvear y atraviesa San Rafael y conecta con la Ruta 40.