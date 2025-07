¿Qué se debe hacer en el caso de que una persona sufra un ACV?

"Lo que nosotros llamamos síntomas neurológicos focales. ¿Qué quiere decir? El ACV se manifiesta la mayoría de las veces en forma súbita, la persona en forma súbita comienza a notar que no puede mover una mitad de su cuerpo, el brazo, la pierna, se le tuerce la boca, en el mismo lado tiene debilidad del brazo y la pierna, no puede hablar bien, no comprende lo que le dicen o cambia las palabras, tiene algún defecto visual, deja de ver una mitad del campo visual o se le adormece la mitad del cuerpo; todos esas cosas pueden ocurrir en forma simultánea", explicó.

Es decir, una persona puede empezar a hablar mal, a no ver bien, a tener debilidad y síntomas sensitivos en una mitad del cuerpo. "Con esos síntomas, la mayoría de los ACV pueden ser reconocidos. Después hay otros que son menos frecuentes, aquellos que pueden manifestarse con trastornos en el equilibrio o trastornos en los movimientos oculares. En cualquier caso, cualquier paciente que se manifiesta con estos síntomas que mencioné, en forma abrupta, tiene que consultar porque es altamente probable que se trate de un ACV", señaló.

¿Qué se debe hacer en la atención primaria?

"Es una pregunta importante, no hay que hacer grandes cosas. Lo importante es tomarse el tiempo y tener la templanza en el momento para reconocer lo que está sucediendo, para reconocer los síntomas. Si el paciente no puede mantenerse en pie, no puede estar sentado, se debe recostarlo y ponerlo del costado. Y no darle ningún tipo de medicación, no darle agua, sal en la boca, azúcar, ninguna medida de ese tipo", advirtió.

Luego, agregó un dato fundamental: "Esto puede parecer extraño, pero es muy importante determinar la hora de inicio de los síntomas. Porque dependiendo del tiempo de evolución, como decía antes, va a depender la posibilidad de hacer ciertos tipos de tratamiento".

Em ese sentido, señaló: "El ACV isquémico (el que sufrió la Locomotora Olivera) es el más frecuente. El 85% de los ACV son isquémicos. ¿Qué quiere decir isquémico? Que una arteria en el cerebro se obstruyó y dejó de enviar oxígeno y sangre a una parte del cerebro, que es particularmente sensible a la falta de oxígeno y de sangre. Es decir, rápidamente se produce el daño, es en minutos. Entonces, los tratamientos disponibles para este tipo de ACV isquémico se pueden aplicar dentro de las cuatro horas y media de inicio de los síntomas. Si un paciente llega a la guardia, nosotros necesitamos saber la hora en que empezó los síntomas para saber si es posible darle este tipo de tratamiento, que es con medicaciones que destapan las arterias".

"Un paciente que llega a la guardia con un ACV, necesitamos hacerle múltiples estudios, y esos estudios llevan tiempo. Parte de ese plazo de cuatro horas y media se va dentro del hospital para hacer esos estudios. Para tener una dimensión: si el paciente llega a la hora y media de los síntomas, 1 de cada 4 pacientes se va a recuperar completamente. Si el paciente llega a las cuatro horas y medias, es 1 de cada 14 el que se recupera. Para que vean que en solo tres horas, la probabilidad de beneficiarse del tratamiento va disminuyendo linealmente. Por eso es importante el reconocimiento de los síntomas y determinar la hora de inicio", explicó.

Finalmente, sobre por qué no es correcto proporcionarle agua ni ningún líquido, señaló: "Muchos pacientes, como parte de su manifestación del ACV, pueden tener dificultad para tragar, para la dilución. Entonces, se trata de evitar darle algún alimento o comida, porque eso puede generar que el paciente sea tragante y eso pasa a la vía aérea, y después eso puede generar infecciones respiratorias. De hecho, en los pacientes con ACV, sobre todo los de ACV más graves, una de las complicaciones en los días siguientes a la manifestación del ACV es que puedan hacer neumonía, lo que se llama neumonía por aspiraciones"