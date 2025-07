Que pasaría si el próximo Led Zeppelin fuese una Inteligencia Artificial

El motivo de la conversación no es que hoy tengan cientos de miles de reproducciones en los servicios de streaming musicales como Spotify, tampoco que hagan un rock alternativo estilo 70s bastante edulcorado. O más bien, es todo eso considerando que se sospecha fuertemente que la banda en realidad no tiene miembros humanos y es todo generado por Inteligencia Artificial .

Sus miembros no tienen presencia online, su biografía parece ser el resumen de gacetillas de prensa de decenas de bandas del estilo u otras dentro del mainstream y, su música, no es nada novedosa ni derrocha frescura. Las letras, además, son por lo general bastante simples.

Hay que decir que aunque las sospechas son muy fuertes, no hay aun confirmación de ello, pero el tema se vuelve relevante cuando damos cuenta de que la tecnología hoy realmente puede ser capaz de estar generando música , letras e imágenes a este nivel: Lo plausible de pronto toma otra dimensión cuando formamos parte de ese consumo, más aún cuando no es adrede.

Lo que impacta más con este nuevo fenómeno es que la propuesta de The Velvet Sundown va un pasito más allá y se mete más de lleno en géneros populares como el rock o el pop y, aparentemente, salen airosos. Imagino que admitir que no se es capaz de discernir que una composición musical fue hecha por un ser con alma que fue inspirada para crearla (o que se influyó en algo que otro ya hizo) o por una tecnología que carece de la misma no es algo sencillo. Pero es ahí justamente donde el problema más grande emerge.

En un contexto en el que una buena parte del consumo musical y, por que no, cultural se hace de modo pasivo, es bien sencillo imaginarse que de aquí a un tiempo un porcentaje alto de lo que se escuche sea generado por una IA. A nivel de industria musical el quitar al artista del medio significa fuertes recortes de gastos al no tener que pagar licencias a una discografica, un output exponencialmente mayor en cantidad de composiciones y el no tener que lidiar con personalidades sensibles. Por supuesto que suena descabellado cuando el pensamiento debería ser que sin artista no hay obra, pero es justamente acá donde ese paradigma amenaza con romperse, si es que aun no sucedió.

De momento, al menos en los géneros que yo más suelo escuchar que son el Metal y sus múltiples variantes, la IA no ha logrado irrumpir muy fuertemente desde lo musical (si en lo que es arte de tapa por ejemplo). Quizás porque no son géneros tan mainstream salvo por un par de bandas muy reconocidas, quizás porque rara vez se compone de música que se consuma de modo pasivo (similar puede ser el rock progresivo, el jazz fusión o el tango, que suelen demandar que el usuario esté enfocado en la escucha para realmente disfrutarlo).

Lo concreto y la conclusión que me llega es que en esta era en la que el consumo es un impulso para la generación de oferta y esa dinámica es más veloz que nunca, el prestar atención a lo que consumimos y metabolizarlo, valorarlo y compartirlo de manera humana, con una recomendación y una opinión sincera es un acto contracultural, y quizás sea el único modo de evitar lo que parece ser un camino sin retorno: el de una industria que escupe “contenido” vacío generado para rápido consumo y aún más rápido descarte de modo continuo.

