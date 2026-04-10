Qué hacer en la Ciudad de Buenos Aires este fin de semana: ferias, cine, shows aéreos, globos aerostáticos y más

La Ciudad de Buenos Aires tendrá este fin de semana una agenda con actividades culturales, musicales, gastronómicas, teatrales y comerciales en distintos barrios porteños, para todos los gustos. Habrá propuestas gratuitas y otras con entrada para que los vecinos y los turistas puedan disfrutar de un finde distinto en la Ciudad.

Uno de los eventos más destacados del fin de semana será el encuentro circense en San Cristóbal, con artistas itinerantes, una fiesta con DJ Villa Diamante y una pista de baile abierta a todas las edades.

El evento se llevará a cabo este sábado desde las 17:30 horas en la intersección de avenida Juan de Garay y Combate de los Pozos, en el barrio de San Cristóbal. El cierre será a las 20:30 con la presentación de “ASTRA”, una propuesta que combinará acrobacia, música y danza aérea a 50 metros del suelo.

Otra de las actividades destacadas será el encuentro de más de 35 colectividades americanas, que se realizará este domingo de 12 a 19 en avenida de Mayo y Bolívar. La convocatoria reunirá gastronomía típica, danzas, música, artesanías y tradiciones de distintos países de la región. La propuesta abarcará expresiones culturales de naciones como Perú, Brasil, Colombia y Paraguay.

Más de 35 colectividades americanas se reunirán este domingo en Av. de Mayo y Bolívar para celebrar la diversidad cultural de la Ciudad.

Ese mismo domingo, desde las 15 horas, el Parque de la Ciudad será sede de BA Flota, presentado como el festival de globos aerostáticos más importante de Sudamérica. El evento se desarrollará en avenida Roca 4099 e incluirá vuelos cautivos, con globos anclados al piso, además de demostraciones de destrezas.

BA Flota en el Parque de la Ciudad BA Flota en el Parque de la Ciudad. GCBA

La programación sumará bandas en vivo, DJs y espectáculos circenses. El cierre estará a cargo del Night Glow, un show de fuegos y luces sincronizadas desde los globos aerostáticos.

El teatro español llega a las tablas porteñas

La agenda del fin de semana también incluirá teatro internacional. El Teatro San Martín, en avenida Corrientes 1530, recibirá funciones de “Numancia”, de Miguel de Cervantes, en el marco del intercambio teatral entre la Ciudad y Madrid. La obra está inspirada en hechos históricos ocurridos en una pequeña ciudad celtíbera. La información y las entradas se encuentran disponibles en el sitio del Complejo Teatral.

España se sube a los teatros porteños España se sube a los teatros porteños. GCBA

En la misma sala porteña se presentará además el Ballet Español de la Comunidad de Madrid con “Viaje al amor brujo”. El estreno será en la Sala Martín Coronado y habrá cuatro funciones entre el jueves y el domingo. La obra propone un recorrido con elementos clásicos, tradicionales y contemporáneos.

Vuelve la Bioferia a Palermo

En Palermo volverá Bioferia, definida por la organización como el festival de sustentabilidad más grande de Latinoamérica. Se hará viernes, sábado y domingo, de 11 a 18, en el Hipódromo de Palermo, en la intersección de avenida del Libertador y avenida Dorrego. La programación incluirá charlas, música en vivo, gastronomía saludable, un mercado con emprendedores y propuestas vinculadas a hábitos de vida sostenibles.

Vuelve la Bioferia a Palermo Vuelve la Bioferia a Palermo. GCBA

Se viene una nueva edición de BAFICI

El cine tendrá su lugar con la 27ª edición del BAFICI. El festival de cine independiente se desarrollará del 15 al 26 de abril con más de 300 películas en nueve sedes porteñas. Las entradas ya están disponibles a través del sitio oficial del festival y en la boletería del Teatro San Martín.

BAFICI: arranca el mejor cine independiente El 15 de abril arranca una nueva edición de BAFICI. GCBA

La Orquesta Filarmónica, gratis en la Usina del Arte

La música clásica también formará parte de la agenda. La Orquesta Filarmónica, bajo la dirección del coreano Jongwhi Vakh, ofrecerá un concierto gratuito este viernes a las 20 en la Usina del Arte, en Caffarena 1. El repertorio incluirá obras de Weber, Mozart y Rossini. Las entradas podrán retirarse en la Usina desde las 18.

Además, por el 80° aniversario de la Filarmónica, la Ciudad lanzó “Tu barrio al Colón”, una propuesta para que vecinos asistan sin cargo a ensayos generales en el Teatro Colón desde el 17 de abril. La inscripción se realiza a través de Boti, con usuario MiBA, y la experiencia tendrá una duración de 75 minutos.

Show en el Planetario

Otra propuesta cultural será el espectáculo de Belén Pasqualini en el Planetario, en avenida Sarmiento s/n. La obra contará la historia de su abuela Christiane, investigadora de la leucemia y primera mujer en integrar la Academia Nacional de Medicina. Habrá funciones el viernes y el sábado a las 20, con entradas disponibles en la plataforma Entradas BA.

Circuito Outlet en Villa Crespo

En Villa Crespo, el sábado entre las 15 y las 20, se realizará una nueva edición de “Circuito Outlet”. El área comprendida por las avenidas Scalabrini Ortiz, Córdoba, Juan B. Justo y Corrientes reunirá a más de 80 locales de indumentaria con descuentos de hasta el 50%. La propuesta incluirá también menús promocionales, sets de DJ e intervenciones artísticas.