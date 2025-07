Qué carreras eligen los jóvenes mendocinos y cómo influyen las redes sociales

uncuyo universidad nacional de cuyo unc estudios estudiantes facultad docentes paro docente clases (20).jpg Baja la cantidad de interesados en carreras vinculadas a la educación. Santiago Tagua/MDZ

Dentro de un contexto en el que escasean los profesionales de la educación, a finales de 2024, Mendoza decidió lanzar el Programa Provincial de Becas para Estudiantes de Carreras Docentes Prioritarias. Con el objetivo de incentivar la formación en áreas clave como Matemática, Física, Química, Inglés y Educación Especial, la Dirección General de Escuelas (DGE) ofrece becas económicas a estudiantes que cursen profesorados en estas disciplinas.

A principios de julio, la DGE anunció que se concretó el primer pago del programa. En esta etapa, se realizó un desembolso retroactivo correspondiente a los meses de marzo, abril, mayo y junio.

¿Cuáles son las preguntas para elegir una carrera?

Si bien los jóvenes tienen diferentes dudas, el interés principal es conocer cuánto dura la carrera. Luego, las preguntas están vinculadas a ciertas realidades o mitos que circulan en torno a la universidad.

"¿Es verdad que cuando empezás a estudiar no tenés más vida o no podés hacer otra cosa?; ¿Hay que dejar todo lo que uno hacía antes?; ¿Es verdad que una carrera no dura el tiempo informado y dura más?; ¿Si estudias de memoria no vas a aprobar?; ¿Cómo son los profesores?", son algunos de los puntos consultados.

"Hay muchos mitos asociados a las exigencias de la universidad, que obviamente es distinta a la exigencia que los chicos han tenido en el secundario. Las preguntas suelen estar asociadas a esos miedos, al cambio tan drástico que se da entre la secundaria y la universidad", señaló Moyano.

En esta línea, la funcionario resaltó la responsabilidad de las personas que trabajan con los chicos, teniendo en cuanto que son "informadores", no los encargados de determinar la decisión de ellos.

Expo Educativa Mendoza

La muestra de carreras terciarias y universitarias tendrá lugar el 7 y 8 de agosto en la Nave UNCuyo, Nave Creativa y La Báscula, de Ciudad de Mendoza. Contará con la participación de 32 institutos de educación superior de gestión pública y privada y 120 profesorados y tecnicaturas.

Se trata de una actividad libre y gratuita. El evento incluirá charlas, talleres, actividades lúdico-recreativas y foodtrucks. Participarán de la Expo Educativa Mendoza 2025 la Universidad Nacional de Cuyo, Dirección General de Escuelas (DGE), Universidad de Congreso, Pontificia Universidad Católica Argentina, Universidad Champagnat, Universidad del Aconcagua, Instituto Universitario de Ciencias Empresariales, Universidad de Mendoza, Universidad Juan Agustín Maza, y Ciudad Universitaria de la Municipalidad de Mendoza.

expo educativa La Expo Educativa 2025 reunirá a universidades e institutos en la Ciudad de Mendoza Prensa Ciudad de Mendoza

Estudiantes de 4º, 5º y 6º año de Nivel Secundario de escuelas orientadas, técnicas y privadas; alumnos de 3º año de la Modalidad Jóvenes y Adultos; estudiantes de 4º, 5º y 6º año de Nivel Medio, dependientes de la UNCuyo, tendrán transporte gratuito, según confirmó la Subsecretaría de Transporte.

También podrá visitarse de manera virtual, a través de la plataforma expoeducativa.mendoza.edu.ar y en la redes sociales de las instituciones que formarán parte. Quienes ingresen al sitio podrán filtrar por áreas, duración y por instituciones públicas o privadas. Además, podrán acceder a una pestaña sobre orientación vocacional destinada a aspirantes que necesiten acompañamiento en la decisión sobre su camino a seguir.