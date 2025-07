"Partos VIP": así funciona la red internacional que vende bebés en Argentina

En determinados casos, el hombre extranjero aporta material genético para después alegar que ese bebé es su hijo al tener el ADN suyo. En otros no; se recurre a bancos de óvulos o espermas. Una vez concretado el proceso, las parejas llegan al país, se quedan una semana y se llevan al recién nacido.

Qué incluye el "paquete"

"Programa garantizado con cantidad ilimitada de FIV. El paquete incluye nacimiento de hijo en Argentina con completa solución jurídica adoptada para la legislación internacional", así vende una de las "empresas" el negocio ilegal.

Primero está el "paso analítico" en donde se realizan exámenes, criopreservación de semen, selección y preparación de donante de óvulos y hasta "alojamiento en la sala VIP de la clínica". Después sigue la "selección de un embrión sano + la transferencia de embriones". Allí prometen un número ilimitados de programas de Fecundación in Vitro (FIV) hasta el inicio del embarazo.

Venta de bebés Así promueven "empresas" la venta de bebés en Argentina.

Una vez que la mujer está embarazada pasan a la atención del embarazo en Ucrania, seguro para la madre sustituta, compensación completa a la madre de alquiler por su participación, "nuevo programa de FIV con Diagnóstico Genético Preimplantacional (PGD) con servicios de madre sustituta y donación de óvulos en caso de interrupción del embarazo a cualquiera edad gestacional".

Finalmente, está el "registro de documentos" para el recién nacido. Todo esto por un monto cercano a 90.000 euros.

Complicaciones

Dentro del "servicio", además de la selección de la persona gestante, la adquisición de los embriones a implantar, el tratamiento, los controles regulares del embarazo y el parto, se ofrece la "completa solución jurídica". Clínicas, abogados y escribanos son los que ayudan a firmar estos convenios. Acuerdos que incluyen cláusulas de reducción a la servidumbre hacia la mujer gestante.

Por ejemplo, si el el niño o niña tiene algún problema desde lo físico o lo neurológico, se "elimina", al no ser el "producto" que ellos pidieron. Un caso de esta índole ocurrió en Córdoba, cuando una de las mujeres tuvo un parto adelantado y el bebé nació con un problema neurológico. Inmediatamente, la comitente francesa que inició la gestión dijo que no lo quería. Y si bien apareció una familia que iba a adoptar a este niño, la Justicia no lo permitió, ya que tenía que ir en guarda al existir un delito detrás.

embarazo Un sueño que genera dudas. Foto: Fuente: Shutterstock En caso de que el bebé tenga algún problema, lo "descartan". Shutterstock

"Si la madre tiene un problema, una pérdida, un problema posterior psicológico, lo que sea, ya después nadie la acompaña, nadie la cuida", detalló Toller.

Actualmente, instituciones médicas, escribanías, estudios jurídicos y empresas constituidas en el exterior están siendo investigadas. Además, la directora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas resaltó el trabajo de Migraciones y Aduana, quienes en diferentes oportunidades han detectado parejas en posibles situaciones de este tipo, que entran solos y a la semana se van con un bebé.

La compra venta de seres humanos constituye un delito constitucional, presente en el artículo 15, que plantea que en la Nación Argentina no hay esclavos. Este negocio criminal dedicado a la captación de mujeres, en su mayoría vulnerables y con carencias económicas, tiene como finalidad una explotación que se equipara a la reducción de la servidumbre.