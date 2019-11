¡Que buen disco! "The Best Of Me"

Hoy en "Que Buen Disco" te propongo regresar a tus mejores años escuchando el último lanzamiento del genial Rick Astley: "The Best Of Me". Un recopilatorio de sus mejores canciones, disco que ya se ubica en el puesto 2 de las listas midweeks británicas, debajo de Stereophonics.

Se trata de 30 canciones que te llevarán a recorrer sus baladas, su típicas canciones de discotecas. En verdad, el cantante está disfrutando de una buena segunda vida, desde que su regreso de 2016 fuera número 1 en las islas británicas y recibiera nada menos que un disco de platino como si siguiéramos en 1988.

Aquel disco llamado "50" gustó mucho principalmente por la buena acogida del medio tiempo "Angels On My Side". "Beautiful Life" también tuvo su disco de plata en 2018, alcanzando el puesto 6 y parece que ahora el cantante volverá a recuperar terreno con "The Best of Me".

Puede que no muchos adivinaran que Rick Astley mantendría una popularidad similar a la de Madonna en Reino Unido, pero lo ha conseguido dedicándose al público adulto, consciente de que han pasado 30 años desde que publicara sus grandes éxitos "Never Gonna Give You Up" y "Together Forever".

En el single inédito que abre "The Best of Me", que recibe el nombre de "Every One of Us", se dirige a esa parte del respetable que ha cumplido años con él, pues estamos ante un tema que podría haber firmado Adele y por tanto BBC 2, la emisora de radio líder entre el público mayor. Ha sido acogido con entusiasmo, sonando hasta la saciedad (está en la lista A, a diferencia de los últimos sencillos de Bruce Springsteen o Westlife).

"The Best of Me" incluye también algunas nuevas versiones de sus hits, además de los originales. La reducción a piano de "Never Gonna Give You Up", que es otro de los nuevos singles, demuestra lo buena que era la melodía de "Stock Aitken Waterman" por si alguien lo dudaba.

A continuación te dejo el playlist para que te peines con jopo, te pongas tu saco con hombreras y te pongas a bailar frente al espejo, eso sí, no salgas así a la calle, puede que te miren raro.

Una lista sin desperdicios y como si fuese poco, sobre el final de la lista vas a escuchar las canciones clásicas de Rick, pero como si hubiesen sido compuestas de otra manera (Reimagined), esto te demostrará la calidad de este artista, si apareciera hoy, volvería a ser número uno.