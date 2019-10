¿El disco del año? Bajofondo y una playlist imperdible

Hoy te presento lo que va a ser sin duda uno de los mejores discos del 2019.

Luego de 6 años de silencio, vuelve la banda revelación Argentina, una banda que supo darle al tango una impronta electrónica moderna.

Bajofondo - Aura

Aura es su nuevo trabajo, compuesto por 13 canciones, que según su compositor y productor uruguayo Juan Campodónico "no es fast food musical". Además recomienda degustar lentamente el último trabajo de la banda y "dejarse llevar".

Lo que en un comienzo fue tango con ritmo electrónico hoy es música electrónica con sonidos que nos recuerdan al tango, sin perder esa melancolía tan característica de nuestro genero nacional. Bajofondo en es este disco le va agregando pequeños destellos sonoros que nos elevan el ánimo, dejando entrar mas luz, dejando nuestra melancolía en el recuerdo.

Por momentos el compás se vuelve folclórico, con la fuerza y energía que el beat le agrega a este ritmo, lo podrán comprobar en "Clueca La Cueca" y luego en "Virgen del Sol".

"Queríamos reinventar nuestra manera de hacer música y también este es un disco raro para esta época. No tiene una estructura tan definida. Es como la antítesis de lo que está sonando, de lo que está de moda, que es como muy electrónico. No hay ninguna voz con autotune, no hay ningún loop electrónico bajado de internet. Es todo música que hicimos nosotros tocando tracción a sangre. A diferencia de los otros trabajos de Bajofondo, en los que la programación lo atravesaba todo, "en este disco el 85 por ciento es música ejecutada, orgánica, tocada en vivo y hay mucha menos electrónica", reconoce Campodónico en una entrevista en "El Comercio".

En la canción número 7 nos encontramos con "A Tiempo", con la genial colaboración de nuestros jóvenes músicos mendocinos, los Usted Señalemelo. Un base contundente, con una intro de casi dos minutos que comienza a fundirse con guitarras distorsionadas, como si el rock se abalanzara sobre nosotros, hasta que aparecen las voces de Juan Saieg, Gabi Orozco (guitarra y coros) y Lucca Beguerie Petrich (batería y coros).

Personalmente me encantó Hop Club, una exquisitez musical, scraching del dj de fondo, mezclados con un violín que juega junto al sonido de la guitarra.

Un disco completo sin desperdicio, para escuchar de punta a punta.

A disfrutar.