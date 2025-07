¿Qué animal llevás dentro? La realidad es una animalada

“Los meteorólogos son los herederos de Fitz Roy, el brillante comandante del Beagle, el barco con el que Darwin dio la vuelta al mundo buscando el origen de las especies. De regreso a tierra, Fitz Roy montó lo que puede considerarse el primer observatorio del mundo para pronosticar el tiempo. Agobiado por los continuos fracasos, se suicidó. Hoy día, los meteorólogos ya no se suicidan; no porque acierten más que antes, sino porque saben que no pueden anticipar más allá de unas semanas la evolución de un sistema que funciona de acuerdo con las leyes del caos y la complejidad”. (Adaptarse a la marea - Eduardo Punset) “Los meteorólogos son los herederos de Fitz Roy, el brillante comandante del Beagle, el barco con el que Darwin dio la vuelta al mundo buscando el origen de las especies. De regreso a tierra, Fitz Roy montó lo que puede considerarse el primer observatorio del mundo para pronosticar el tiempo. Agobiado por los continuos fracasos, se suicidó. Hoy día, los meteorólogos ya no se suicidan; no porque acierten más que antes, sino porque saben que no pueden anticipar más allá de unas semanas la evolución de un sistema que funciona de acuerdo con las leyes del caos y la complejidad”. (Adaptarse a la marea - Eduardo Punset)