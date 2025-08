Proyecto San Jorge en Uspallata: los cuestionamientos a la audiencia de un exfuncionario

04-08-2025 - DT - EDUARDO SOSA - EX FUNCIONARIO DE LA SEC DE AMBIENTE - AUDIENCIA PUBLICA SJ

Sosa, con experiencia en más de 100 audiencias desde 1992, señaló que es la primera vez que se realiza una alternativa: "La gente no encontró en la audiencia oficial un espacio para ser escuchada. La mina ya está aprobada; los legisladores la ratificarán, salvo que la ciudadanía demuestre que no hay licencia social". Aunque admitió que la iniciativa no tiene peso jurídico, la definió como "un acto político para que el Gobierno escuche".