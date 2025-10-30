Pronóstico en Mendoza: sigue el tiempo primaveral

La primavera continúa firme en Mendoza. Este jueves se espera una jornada agradable, con 24° de máxima y 11° de mínima, según informó el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La mañana arrancará fresca y con nubosidad, pero pasado el mediodía el cielo se irá despejando y el ambiente será más templado.