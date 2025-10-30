Pronóstico en Mendoza: sigue el tiempo primaveral
El SMN anticipa una jornada con 24° de máxima en Mendoza y cielo despejado desde el mediodía.
La primavera continúa firme en Mendoza. Este jueves se espera una jornada agradable, con 24° de máxima y 11° de mínima, según informó el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La mañana arrancará fresca y con nubosidad, pero pasado el mediodía el cielo se irá despejando y el ambiente será más templado.
Será un día tranquilo, sin alertas meteorológicas, perfecto para actividades al aire libre y para disfrutar del clima que caracteriza esta época del año.
El pronóstico para los últimos tres días de la semana en Mendoza
Los próximos días mantendrán la tendencia primaveral, pero con algunos matices:
- Viernes: calor en aumento, con 30° de máxima, nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche. También se espera Zonda en precordillera y nevadas en cordillera.
- Sábado: leve descenso de la temperatura y precipitaciones por la mañana, con máxima de 26° y vientos del sur.
- Domingo: regresa el calor, con 30° y viento del noreste, ideal para cerrar la semana con buen tiempo.