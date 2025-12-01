Presenta:

Pronóstico en Mendoza para este lunes: lluvias con ascenso de la temperatura en el transcurso del día

El pronóstico para Mendoza indica un lunes con cielo poco nublado, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La máxima llegará a 28°.

El primer día de diciembre arranca con tiempo estable y un ascenso de la temperatura. La jornada tendrá poca nubosidad en buena parte de Mendoza, con una mínima de 16° y una máxima que alcanzará los 28°, según el pronóstico que emitió el Servicio Meteorológico Nacional.

Durante el día se mantendrán vientos leves del noreste, lo que favorecerá un ambiente algo más cálido que en jornadas anteriores. En cordillera el tiempo se presentará poco nuboso, sin precipitaciones previstas.

El Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas de nivel amarillo o naranja para Mendoza en este lunes.

La semana comienza en Mendoza con condiciones estables y sin alertas meteorológicas.

El martes sube la temperatura en Mendoza

De cara al martes, el pronóstico señala un repunte más marcado en la temperatura, con 15° de mínima y 32° de máxima. La jornada se presentará algo nublada, con vientos moderados del noreste, tormentas aisladas y precipitaciones en cordillera hacia la tarde y noche.

