Pronóstico en Mendoza: estas serán las temperaturas para este jueves

El pronóstico para este jueves 28 de agosto en Mendoza anticipa tiempo bueno, cielo algo nublado y temperaturas templadas que alcanzarán los 24°, según el Servicio Meteorológico Nacional.

La estabilidad se mantiene en Mendoza y este jueves 28 de agosto no será la excepción. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el día se presentará con cielo algo nublado, vientos leves del noreste y temperaturas templadas que irán de los 9° en la mañana a los 24° en horas de la tarde. En la cordillera, el cielo se mantendrá poco nuboso y sin fenómenos destacados.

El ambiente frío de las primeras horas dará paso a una tarde agradable, en el marco de varios días consecutivos con condiciones primaverales en Mendoza.

ruta acceso sur acceso este clima temperatura pronóstico nubes nublado (2) El pronóstico indica cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura en toda la provincia. Rodrigo D'Angelo / MDZ

El pronóstico para el resto de la semana en Mendoza En la jornada del viernes 29, el tiempo comenzará a desmejorar. El cielo se presentará parcialmente nublado y ventoso, con mínima de 10° y máxima de 22°. Durante la noche podrían desarrollarse lluvias y tormentas en distintos sectores del llano, además de nevadas en cordillera.

Para el sábado 30, se espera un cambio más marcado: el día será mayormente nublado y ventoso, con un descenso notorio de la temperatura. La mínima será de 9° y la máxima apenas de 14°. Se prevén lluvias y lloviznas en gran parte de la provincia y nevadas en la alta montaña.