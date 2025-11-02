Pronóstico en Mendoza: domingo con sol y calor antes del regreso de las lluvias

El SMN anticipa una jornada estable y templada, con 30° de máxima y cielo con poca nubosidad. Desde el lunes volverían las lluvias y tormentas.

Después de un sábado ventoso y con algunas nubes, Mendoza tendrá este domingo 2 de noviembre un día a pleno sol y con temperaturas primaverales. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se presentará con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y una máxima de 30°, ideal para disfrutar actividades al aire libre.

El ambiente se mantendrá agradable durante todo el día, con una mínima de 14° en las primeras horas y una tarde calurosa, típica de comienzos de noviembre. No se esperan fenómenos meteorológicos significativos y las condiciones serán estables en gran parte de la provincia.