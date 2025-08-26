Pronóstico: hasta cuándo siguen los días primaverales en Mendoza
El pronóstico para este martes 26 de agosto en Mendoza anticipa tiempo bueno, cielo algo nublado y temperaturas agradables, con mínima de 8° y máxima de 23°.
Mendoza tendrá este martes 26 de agosto una jornada de tiempo bueno, con poco cambio en la temperatura y cielo algo nublado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 23°, con vientos moderados del noreste.
Durante la madrugada se prevén heladas parciales, mientras que en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso. Las condiciones generales serán estables, con una amplitud térmica marcada entre la mañana fría y la tarde templada, en el marco de una seguidilla de días agradables.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
El miércoles se mantendrá el tiempo bueno, con cielo algo nublado y temperaturas similares. La mínima será de 8° y la máxima de 24°, acompañadas por vientos moderados del noreste y condiciones estables en la cordillera.
Para el jueves el SMN adelantó que continuará con tiempo bueno y poco cambio térmico: la mínima será de 9° y la máxima de 24°. Los vientos serán leves del noreste y el cielo poco nuboso en alta montaña.
Por último, el viernes se prevé un cambio de tiempo, con cielo parcialmente nublado y un leve descenso de la temperatura. La mínima será de 10° y la máxima de 22°. Hacia la noche podrían presentarse lluvias y tormentas en distintos sectores, mientras que en la cordillera se esperan nevadas. Este cambio continuará el sábado cuando se esperan llegadas de lluvias aisladas y un marcado descenso de la temperatura.