Pronóstico: hasta cuándo siguen los días primaverales en Mendoza

El pronóstico para este martes 26 de agosto en Mendoza anticipa tiempo bueno, cielo algo nublado y temperaturas agradables, con mínima de 8° y máxima de 23°.

Mendoza tendrá este martes 26 de agosto una jornada de tiempo bueno, con poco cambio en la temperatura y cielo algo nublado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 8° y la máxima alcanzará los 23°, con vientos moderados del noreste.

Durante la madrugada se prevén heladas parciales, mientras que en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso. Las condiciones generales serán estables, con una amplitud térmica marcada entre la mañana fría y la tarde templada, en el marco de una seguidilla de días agradables.

Cómo seguirá el tiempo en Mendoza El miércoles se mantendrá el tiempo bueno, con cielo algo nublado y temperaturas similares. La mínima será de 8° y la máxima de 24°, acompañadas por vientos moderados del noreste y condiciones estables en la cordillera.

Para el jueves el SMN adelantó que continuará con tiempo bueno y poco cambio térmico: la mínima será de 9° y la máxima de 24°. Los vientos serán leves del noreste y el cielo poco nuboso en alta montaña.