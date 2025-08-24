Pronóstico: cambia la temperatura este domingo en Mendoza
El pronóstico anticipa una jornada estable, con mínimas frías y máximas en recuperación.
Mendoza vivirá este domingo 24 de agosto una jornada estable y con condiciones agradables. El pronóstico señala un día soleado, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La mínima será de 3° y la máxima alcanzará los 19°.
Durante la mañana se esperan heladas parciales, mientras que en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso. El pronóstico indica que este domingo será un día con amplitud térmica marcada: frío en las primeras horas, pero con una tarde templada, lo que representa un repunte en comparación con jornadas anteriores.
Cómo seguirá el tiempo en Mendoza
El lunes 25 de agosto continuará el buen tiempo, con una mínima de 5° y una máxima de 22°. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con vientos leves del noreste y heladas parciales en la madrugada.
Para el martes 26 se prevé una jornada similar, con poco cambio en la temperatura. La mínima será de 7° y la máxima de 23°. El cielo estará algo nublado en el llano y poco nuboso en cordillera, sin precipitaciones previstas.