Pronóstico: cambia la temperatura este domingo en Mendoza

Mendoza vivirá este domingo 24 de agosto una jornada estable y con condiciones agradables. El pronóstico señala un día soleado, ascenso de la temperatura y vientos leves del noreste. La mínima será de 3° y la máxima alcanzará los 19°.

Durante la mañana se esperan heladas parciales, mientras que en la cordillera el cielo se mantendrá poco nuboso. El pronóstico indica que este domingo será un día con amplitud térmica marcada: frío en las primeras horas, pero con una tarde templada, lo que representa un repunte en comparación con jornadas anteriores.

mendoza panoramicas (15).JPG El inicio de semana continuará con tiempo bueno y temperaturas en ascenso, que llegarán a 23° el martes. ALF PONCE / MDZ Cómo seguirá el tiempo en Mendoza El lunes 25 de agosto continuará el buen tiempo, con una mínima de 5° y una máxima de 22°. El cielo se mantendrá mayormente despejado, con vientos leves del noreste y heladas parciales en la madrugada.