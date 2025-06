Presidentes presos: qué lugar ocupa Cristina y los antecedentes de Yrigoyen, Mitre y Menem

La lista la encabezará Mitre. Le seguirán Yrigoyen, Alvear, Frondizi, Cámpora (quien no fue formalmente detenido porque se exilió tres años en la embajada de México), María Estela Martínez, Raúl Lastiri, quien fue detenido tras el golpe de 1976 y murió en prisión dos años más tarde a causa de un linfoma, Carlos Menem por la causa de venta de armas a Croacia y Ecuador, cumpliendo su pena de 167 días en la quinta de Armando Gostanian (aunque increíble, e injustamente, zafó de muchas más). Últimamente, Cristina Fernández de Kirchner , cuando la Suprema Corte de Justicia ratificó la condena a seis años de prisión por la causa de Vialidad. También su vicepresidente Boudou estuvo tras las rejas, lo que resulta un caso inédito en Argentina: presidente y vice, presos .

Un caso particular lo representó Juan Perón. Fue derrocado el 16 de septiembre de 1955. Primeramente, se exilió en Paraguay. No estuvo preso, pero a partir de ahí, muchas causas judiciales surgieron de comisiones investigadoras. Tendenciosa o muy justamente (según el costado político – partidario que se lo observe) se lo juzgó por traidor a la Patria y asociación ilícita, por incitar a la violencia, por quemar una bandera y por estupro ante la relación que mantenía con la adolescente Nelly Rivas. Cuando regresó al país, a fines de 1972, tras más de 17 años de exilio, la mayoría de esas causas eran solo un recuerdo.

Quien actualmente también se encuentra enmarcado en medio de severos cuestionamientos jurídicos y procesos judiciales en curso con varias visitas a Comodoro Py es Alberto Fernández por su causa de violencia de género que prevé una condena de 3 a 18 años de prisión.

La lupa también se ha posado sobre Mauricio Macri (escuchas ilegales, espionaje a familiares del ARA San Juan, Panamá Papers, los parques eólicos, “causa correo”, venta de armas a Bolivia) donde algunas se han cerrado, mientras otras siguen en curso. El actual presidente Milei tampoco escapa a las generales de la ley, debiendo explicar y justificarse ante el caso de las criptomonedas, aunque sin repercusiones judiciales concretas, más allá de las denuncias presentadas.

PRO Candidatos legisladores Mauricio Macri (6).JPG Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Lo que si podemos afirmar es que, desde el regreso de la democracia en 1983, todos los presidentes pasaron por Tribunales, menos Raúl Alfonsín, quien nunca fue procesado, y Néstor Kirchner, quien aparece nombrado en muchas de las causas que afronta su esposa, pero que falleció el 27 de octubre del 2010.

Mitre, el primer presidente preso

Mitre fue presidente entre 1862 y 1868. Fue el primer presidente constitucional del país ya “unificado” tras la batalla de Pavón en setiembre de 1861 que enfrentó a la Confederación con Buenos Aires.

Caerá preso en 1874 acusado por el delito de "rebelión" contra el entonces presidente Nicolás Avellaneda, tras denunciar un "fraude electoral" en la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto fue que Mitre se levantó en armas, secundado por Ignacio Rivas, y se enfrentó a las fuerzas nacionales conducidas por José Inocencio Arias en la batalla de La Verde (26 de noviembre de 1874). La suerte le fue esquiva a Mitre, siendo derrotado en la contienda bélica. Pero también la carrera política de Mitre pasará a un segundo plano, convirtiéndose en una simbólica leyenda histórica viviente. Luego será indultado por el propio presidente Avellaneda y morirá en 1906. Treinta y dos años después de aquella rebelión, tiempo durante el cual producirá la mayoría de su amplia bibliografía.

Hipólito Yrigoyen: el primer derrocado

Yrigoyen estaba llevando adelante su segunda presidencia cuando fue derrocado el 6 de setiembre de 1930 por el golpe de estado encabezado por José Félix Uriburu. Además, será el primer presidente detenido mientras estaba ocupando el cargo, siendo confinado a la isla cárcel de Martín García. Ni la avanzada edad (Yrigoyen tenía en ese entonces 78 años), ni su precaria salud conmovieron a Uriburu.

Desde la misma cárcel, Yrigoyen iniciará su propia defensa denunciando el golpe de estado en tres cartas dirigidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es lo que se conocerá como su “Primer Escrito de Defensa”. En esos escritos sostenía: “No renegaré jamás de mis convencimientos, porque ellos se subliman en mi fuero íntimo para llenar el cometido de mi vida y su desvío me espanta como una profanación. (…) Y no debo retraerme para decir que jamás me alcanzarán con ninguna malevolencia ni malignidad, porque mi vida, realizada en todo sentido con las más absolutas integridades y probidades y pasadas por el yunque de todas las comprobaciones, les contesta con el más justo desdén”.

Estará preso en Martín García dos años. Pero no será la última vez. Al poco tiempo, Marcelo Torcuato de Alvear, que había ocupado la presidencia en el medio de los dos períodos yrigoyenistas (1922-1928), tenía aspiraciones de volver a candidatearse tras la promesa de una nueva apertura democrática. Sin embargo, el régimen militar que encabezaba Uriburu tenía otros planes y decidió prohibir la candidatura del radical y proscribir a su partido.

La UCR fue acusada de encabezar un plan subversivo contra el reciente presidente electo en 1932, el general ingeniero Agustín P. Justo, quien mandó a detener a los principales dirigentes del radicalismo. Obviamente, en la redada cayeron Alvear e Yrigoyen, junto a otros dirigentes partidarios. Por ese tiempo, Don Hipólito tenía 80 años. La cárcel de Martín García lo esperaba nuevamente. Era una época donde nadie concedía “prisión domiciliaría”.