Por qué la formación docente debe cambiar para mejorar la educación

En la actualidad circula una gran cantidad de información sobre inclusión, heterogeneidad en el aula y neurodiversidad. Congresos de educación, encuentros docentes, webinars en diferentes plataformas y producciones académicas coinciden en una idea central: cada estudiante aprende de manera diferente.

Por lo tanto, es evidente que la imagen del docente que enseña de una manera para todos y que entonces todos aprenden, no existe, es irreal. Los avances en neurociencia y en investigaciones educativas, también profundizan en esta idea. Sin embargo, ¿estamos formando docentes desde esta perspectiva? Desde mi recorrido como docente y psicopedagoga esta afirmación no aparece solamente desde la teoría, sino también desde la práctica real y cotidiana. Vienen a mi memoria innumerables ejemplos de alumnos que para poder aprender necesitaron de un andamiaje diferente. Algunos de ellos eran excelentes escuchadores, pero necesitaban ayuda para focalizar su atención a la hora de resolver las actividades. Otros necesitaban de un acercamiento más individual para comprender las consignas. Algunos usaban una caja de la calma para regularse y luego seguir aprendiendo. Otros se destacaban por su liderazgo en el trabajo en equipo, a pesar de sus dificultades específicas de aprendizaje.

Existen innumerables ejemplos de alumnos que para poder aprender necesitaron de un andamiaje diferente. Archivo. Tener una buena formación docente es ideal Sin embargo, estas estrategias: flexibilidad docente, mirada personalizada de los alumnos, no las aprendí en mi formación inicial. Las aprendí en el camino: al estar en contacto con otros, en la práctica cotidiana, en capacitaciones, y en la necesidad misma de dar respuesta a la realidad. Y, es justamente ahí donde aparece la pregunta inevitable previamente planteada. Se escucha en todos lados la inclusión, heterogeneidad y diversidad del aprendizaje, pero ¿estamos formando docentes para este nuevo escenario? Parece ser que esta información no ha tocado aún las puertas de los institutos de formación docente. Posiblemente sí desde “las charlas de pasillo”, pero no en profundidad.

Por otro lado, esta distancia entre la formación docente que recibimos y las demandas reales del aula, se puede ver reflejada también en problemáticas educativas más amplias. En un contexto donde los resultados de las evaluaciones de aprendizaje generan preocupación y alarmas, como por ejemplo en los niveles de comprensión lectora, revisar qué herramientas, qué teorías y conocimiento pedagógico están recibiendo los docentes, cobra especial relevancia. Si realmente se quiere mejorar la calidad educativa, no alcanza con solamente conocer cómo aprenden los alumnos; es necesario volver la mirada hacia la enseñanza, y en especial a qué ocurre dentro del aula. Entonces, es urgente revisar la formación docente. La misma se convierte en el punto inicial a desentramar para realmente generar un impacto en la calidad educativa de los alumnos de nuestro país.

Para iniciar en este camino, es necesario comprender que formar docentes capaces de responder a la diversidad y complejidad del aula actual requiere mucho más que incorporar discursos sobre inclusión en los diseños curriculares. Los futuros docentes necesitan entrar en contacto con estas perspectivas, pero además tener la posibilidad de trabajar sobre ellas y con ellas, a lo largo de su formación. Estrategias de enseñanza diversas, orientadas a abordar la heterogeneidad del aula tienen que estar dentro del diseño curricular. Además, en las instancias de práctica tienen que ser puestas en juego por los docentes como un aspecto más a evaluar. En la actualidad no basta con tener docentes que conocen cómo enseñar cada área, es necesario que posean herramientas sobre cómo hacer que eso a enseñar sea alcanzable por todos los alumnos. Por lo tanto, vuelvo a hacer hincapié sobre esto, la capacidad de un docente de enseñar en escenarios heterogéneos no puede depender únicamente de la experiencia individual y la motivación personal, sino que debe presentarse como un eje transversal y explícito a toda la formación inicial del docente.