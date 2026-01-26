Presenta:

Por las tormentas, continúa resentido el servicio de agua potable: las zonas afectadas

Distintos puntos de Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén se encuentran con servicio resentido de agua potable.

El servicio de agua potable está resentido en distintos puntos del Gran Mendoza. 

Milagros Lostes / MDZ

Tras la creciente producida este domingo por la tormenta en zona de Agua las Avispas, se afectó la turbidez del agua que llega a los establecimientos potabilizadores. Según informó Aguas Mendocinas, debido a lo mencionado, los establecimientos potabilizadores Luján I, II, Benegas y Alto Godoy, quedaron fuera de servicio.

Si bien luego se logró recuperar el funcionamiento de los establecimientos potabilizadores, las siguientes zonas del Gran Mendoza se encuentran con servicio resentido:

  • Ciudad: La Favorita.
  • Godoy Cruz: de Cervantes a Acceso Sur y de Alberdi a Progreso.
  • Guaymallén: Dorrego y Las Cañas.

Ante el escenario descripto, Aguas Mendocinas solicita a la población hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable, mientras se recuperan las reservas.

