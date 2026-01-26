Por las tormentas, continúa resentido el servicio de agua potable: las zonas afectadas
Distintos puntos de Ciudad, Godoy Cruz y Guaymallén se encuentran con servicio resentido de agua potable.
Tras la creciente producida este domingo por la tormenta en zona de Agua las Avispas, se afectó la turbidez del agua que llega a los establecimientos potabilizadores. Según informó Aguas Mendocinas, debido a lo mencionado, los establecimientos potabilizadores Luján I, II, Benegas y Alto Godoy, quedaron fuera de servicio.
Si bien luego se logró recuperar el funcionamiento de los establecimientos potabilizadores, las siguientes zonas del Gran Mendoza se encuentran con servicio resentido:
- Ciudad: La Favorita.
- Godoy Cruz: de Cervantes a Acceso Sur y de Alberdi a Progreso.
- Guaymallén: Dorrego y Las Cañas.
Ante el escenario descripto, Aguas Mendocinas solicita a la población hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable, mientras se recuperan las reservas.