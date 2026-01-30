Por la tormenta, podría haber cortes de agua en el Gran Mendoza

Aguas Mendocinas informó que los establecimientos potabilizadores quedaron fuera de servicio. También se detuvo el sistema de bombeo en dos barrios de Ciudad.

Aguas Mendocinas comunicó que, debido a las fuertes tormentas, se produjeron "crecientes que afectan el ingreso de agua cruda" a los establecimientos potabilizadores, por lo que quedaron momentáneamente fuera de servicio.

"Los cortes de energía eléctrica han provocado la detención de los sistemas de bombeo en los barrios La Favorita y Flores", agregaron desde la compañía.

Por otro lado, solicitaron a la población que se realice un "uso responsable y solidario del agua potable, a fin de preservar las reservas y facilitar una rápida recuperación del sistema una vez superado este inconveniente".

La tormenta que azotó Mendoza había sido calificada con un "alerta amarilla" por el Servicio Meteorológico Nacional. "El área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h”, indicaron.

Además, agregaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”.