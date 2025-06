Policía: allanamientos en tierra de nadie

Deben enfatizarse políticas públicas tendientes a erradicar estas perspectivas contra la policía que tanto daño nos hizo como sociedad. En consonancia, he llegado a la conclusión que sería prudente mejorar la calidad de los organismos de seguridad del Estado; para que ese respeto buscado sea genuino y no fomentado a través de la imposición de la fuerza .

El allanamiento es lo que más afecta a las personas que no tienen recursos. Lo que lo hace aún más dañino es que atenta contra alguien que no se puede defender con facilidad, que no puede contratar un abogado; generando una evidente desigualdad ante la ley; son contados y excepcionales los supuestos en los cuales se puede efectuar un allanamiento sin orden judicial y los requisitos para proceder, incluso con orden, son muy estrictos; gracias al derecho constitucionalidad de inviolabilidad de la propiedad.