Polémica en una universidad privada por aumento imprevisto de cuotas

La Universidad del Aconcagua (UDA) anunció la aplicación a partir del mes próximo de un aumento del 10% en las cuotas de todas sus carreras, lo que despertó la bronca e indignación de los estudiantes de esa casa de estudios superiores, quienes se congregaron para protestar por una medida que calificaron como "injusta".

Sin embargo, las autoridades de la universidad argumentaron que el aumento se debe al pago del bono de 5.000 pesos dispuesto por el Gobierno nacional a todos los trabajadores registrados, y señalaron además que ese ajuste es "muy poco" en comparación con la inflación anualizada, que ya supera el 50%.

La UDA informó que a partir del 1 de noviembre, los valores arancelarios en todas las carreras serán actualizados con un ajuste del 10%, con el objetivo de "cumplir con el Decreto 665/19 del Poder Ejecutivo Nacional y por no estar contemplado dentro del presupuesto 2019/2020".

Este nuevo incremento se suma a los que la universidad dispuso a fines del año pasado para el Ciclo Lectivo 2019: 25% en abril y 10% en agosto.

Esta noticia impactó negativamente entre los estudiantes, quienes se movilizaron rápidamente en la sede central de la universidad, ubicada en calle Catamarca de Ciudad, para protestar por el aumento y exigir mejores condiciones en los aranceles ya considerados en valores "altos".

"Ayer por medios no correspondientes (Instragram y Facebook) se nos informó de un aumento del 10% cuando por ley nuestra facultad solo puede tener 2 aumentos por año que ya fueron realizados", expresó a MDZ la alumna Ana Sol Di Baia. En ese sentido, denunció que las autoridades "solo desean hablar frente a 15 de los más de 1000 alumnos que tiene la universidad", y que además "se nos ha cortado el Internet en la facultad para que los que no tengan datos no se puedan comunicar".

Aumento de cuotas en Universidad del Aconcagua

Oscar Cerutti, secretario general de la Universidad del Aconcagua, explicó que el nuevo aumento estará destinado al pago del bono extra de 5.000 pesos dispuesto por el Gobierno nacional en el paquete de medidas económicas para paliar la crisis: "La universidad no está en condiciones de hacerle frente porque los incrementos en los insumos y demás han sido muy superiores al 35% del aumento dispuesto anteriormente".

A su vez, añadió que "la inflación interanual en agosto fue de 54,4% en Mendoza, y si sumamos todos los aumentos, el ajuste ha sido muy medido".

"Una parte del incremento irá destinada a los aumentos salariales de los profesores y el personal, mientras que la otra estará dirigida a dar cumplimiento al bono de 5.000 pesos", aclaró Cerutti en diálogo con el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio.

"Nuestra universidad no recibe ningún tipo de subsidio y los incrementos en las tarifas de servicios públicos incidieron también en este ciclo, además de los servicios contratados por la universidad a precio dólar. Lamentablemente no tenemos otro ingreso que no sea la cuota de los alumnos", justificó el secretario general.