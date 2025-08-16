Pobreza en Mendoza: ¿cuánto cuesta un día en la vida de un niño indigente?

El costo de la alimentación infantil se ha convertido en la primera barrera que debe superar una familia para evitar la pobreza extrema.

Según el último informe de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) de Mendoza, el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para un niño de 5 años fue de $87.038,88 en julio de 2025. Es la cara más extrema de la pobreza.

Este valor representa el mínimo necesario para cubrir los requerimientos nutricionales básicos y, por lo tanto, es el umbral que separa a una familia de la indigencia.

Al desglosar este monto, se observa que una familia debe generar un ingreso de $2.901,30 por día para que un niño de esa edad no se encuentre en situación de indigencia. Este costo, que cubre estrictamente los alimentos, es el primer desafío económico que enfrentan los hogares más vulnerables de la provincia. Aunque puede aparecer como un valor mínimo para muchas personas, es un verdadero desafío para los mendocinos que viven en la indigencia.

La brecha entre indigencia y pobreza Si bien los $2.900 diarios son el costo mínimo para la alimentación, es importante recordar que este monto no incluye otros gastos esenciales como vestimenta, transporte o educación. Para que un niño no sea considerado pobre, el ingreso familiar debe cubrir un costo total que supera los $7.000 diarios.

La diferencia entre el costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total (CBT) ilustra la precariedad de miles de hogares. La CBT para un niño de 5 años en Gran Mendoza alcanzó los $211.504,49 en julio.