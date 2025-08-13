Nuevo aumento de la canasta básica porteña: ya se necesitan más $1.200.000 para no ser pobre

El informe de julio marcó un crecimiento de la línea de pobreza del 1,77% con respecto a junio en la Ciudad de Buenos Aires, alcanzando la cifra de $1.214.296.

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Idecba) informó que una familia de cuatro integrantes necesitó en julio tener unos ingresos de, al menos, $1.214.296 para no ser pobres. Esto representa un crecimiento de 1,77% con respecto a junio. Mientras tanto, el umbral de indigencia se ubica en los $651.816 mensuales.

En el caso de una pareja conformada por dos personas de 25 años de edad, donde ambos son económicamente activos y propietarios de su vivienda, necesitan contar con un ingreso de al menos $702.855 para no ser pobres, frente a los $533.988 que debían tener en julio de 2024.

Mientras que, en el mismo caso, pero en parejas que no son propietarias de su vivienda, necesitan contar con un ingreso mínimo de $832.253 al mes, contra los $621.829 que había que tener como ingreso en julio de 2024 para no ser pobres.

Tanto para este caso, como en el ejemplo anterior donde son propietarios, la canasta básica alimentaria (CBA) debe ser de, al menos, $437.261. En el caso de la canasta básica total (CBT), aquellos que no sean propietarios deben tener un ingreso de $1.131.100 contra los $893.932 de los que son propietarios.

Aquellos que vivan solos, tengan 25 años, sean económicamente activos y propietarios de su vivienda, deben contar con un ingreso de $434.121 para estar sobre la línea de pobreza.