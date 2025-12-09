Piquete y distrubios en Puente Pueyrredón: manifestantes cortan el acceso a la Ciudad de Buenos Aires

Mientras desde ATE se manifestarán en el Congreso de la Nación contra le reforma laboral, grupos piqueteros buscan avanzar por el Puente Pueyrredón.

Manifestantes generan disturbios durante un piquete en el Puente Pueyrredón en una jornada marcada por las marchas. La Policía, instalada en la salida del propio puente, contiene el avance de la protesta mientras los militantes de izquierda buscan iniciar enfrentamientos con los uniformados.

Ante el inminente ingreso de la reforma laboral, la oposición comenzó a organizar paros y marchas para evitar que se renueve el viejo régimen laboral que rige en la Argentina. Rodolfo Aguiar, líder de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), convocó una movilización al Congreso de la Nación para protestar. A la misma se plegaron distintas agrupaciones, entre ellas las que están generando incidentes en el Puente Pueyrredón mientras intentan instalar un piquete en la zona.

El líder piquetero Eduardo Belliboni, apuntado por corrupción en la distribución de planes sociales y alimentos, publicó en X un mensaje contundente: "Comenzaron los cortes simultáneos en todo el país desde Río Grande a jujuy y desde Córdoba a Buenos Aires capital en la Matanza en ruta 3 en Liniers en Saavedra en el puente La Noria en el puente Pueyrredón y en la bajada autopista la plata NO A LA REFORMA LABORAL EXCLAVISTA".