Paso a Chile: los cuatro obstáculos que hay que superar para cruzar más rápido y sin malos ratos

Camioneros Según la respuesta ministerial, a Chile como país sede, para el ingreso a su territorio le propusieron "ajustar ante la gran demanda de turistas argentinos, modelos de gestión de control basados en la selectividad". Esto valida la idea de que la solución no radica en más personal o más ventanillas, sino en un control más "inteligente". Se trata de adoptar modelos de gestión de control siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) .

El nombre oficial del modelo de selectividad promovido por la OMA es SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade y establece los principios y estándares para la gestión de riesgos y la selectividad en los controles aduaneros.