Paso a Chile: estado actual y demoras en Los Libertadores

El paso a Chile se encuentra habilitado en ambos sentidos de circulación. Durante este lunes se reportaron hasta cuatro horas de espera en Los Libertadores.

El paso a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para ómnibus, vehículos particulares y transporte de cargas en ambos sentidos de circulación, las 24 horas.

En pleno cambio de quincena, el paso a Chile registró importantes demoras este lunes. Las mismas se advirtieron prácticamente en todos los horarios, pero cerca de las 17 la fila para ingresar al Complejo Los Libertadores en el lado chileno ya era de cuatro horas.

Para evitar el colapso en Los Libertadores, a partir de las 17.15 comenzó un aparcamiento de vehículos en el parador Los Penitentes, que se iba a extender por el lapso de una hora pero terminó concluyendo a las 19.30.

En tanto, según informaron desde Gendarmería, a primera hora de este martes no hay demoras de importancia en Los Libertadores (Chile), ni en Horcones (Argentina). De todas maneras, resta ver cómo será el movimiento conforme avance el día.

Previo a iniciar viaje, las autoridades recomiendan corroborar el estado del tiempo y la transitabilidad en alta montaña para evitar inconvenientes. Para obtener información en tiempo real los viajeros pueden ingresar a PasAr, dentro de la plataforma Mendoza por Mí (MxM) o consultar detalles en https://www.argentina.gob.ar/seguridad/pasosinternacionales/detalle/ruta/29/Sistema-Cristo-Redentor