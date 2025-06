Paro en Hospital Central: 85% de adhesión y críticas al Gobierno y a sindicatos

4. Pago íntegro** de pluses por nocturnidad, horas críticas y productividad.

5. Jornadas de 6 horas en áreas de alta complejidad.

6. Cobertura de ART y obra social, actualmente inexistentes para el personal precarizado.

Hospital central, paro, horizontal

Situación crítica

Uma Flores, delegada de la Asamblea, detalló: "Enfermeros trabajan en terapia intensiva sin dormir, rotan turnos arbitrariamente y deben cubrir hasta 16 horas continuas bajo amenaza de sanción". Alertó que la sobrecarga afecta la atención: servicios como endocrinología redujeron actividades, y guardias mínimas operan con restricciones.

Según Flores, las autoridades hospitalarias reconocieron la insuficiencia salarial y prometieron avances en pases a planta y recomposición paritaria. Sin embargo, los trabajadores denuncian presiones: "Amenazan con traslados o despidos a quienes protestan. Hoy incluso desplegaron policía y cerraron accesos a la prensa".

Solidaridad y ampliación del conflicto

La protesta se articula con el Hospital Garrahan –también en paro– y suma adhesiones en el Lagomaggiore, Notti, OSEP y centros de salud (70% de acatamiento) quienes intentaron unirse, pero reportaron obstrucciones por parte de la policía para ingresar al nosocomio.

hospital central paro personal de salud (6).JPG ALF PONCE MERCADO / MDZ

Ante la presencia de trabajadoras del Hospital Lagomaggiore, les preguntamos por qué se hicieron presentes en las puertas del Hospital Central: "Porque nuestro hospital no es tan unido como este, pero queremos que llegue y que se unan más compañeros. Han metido miedo de echarnos o de sancionarnos, pero el descuento lo vamos a tener igual. Hay compañeros que han venido acá y no se van a presentar esta noche en la guardia, así que corren el riesgo de que les descuenten, pero vale la pena porque es un bien para todos, no solamente para uno".

Cuestionamiento gremial

Los autoconvocados señalaron no sentirse representados por AMPROS o ATE: "Los sueldos miserables que tenemos no solamente es por el Gobierno provincial sino también por responsabilidad de los gremios que firman paritarias a la baja una y otra vez desde el año 2015 que estoy en este hospital".

paro hospital central horizontal

A esto agregó: "Reconocemos que hay gremios que sí están acompañando la medida". Sin embargo, el reclamo va más allá y lo que piden es que el Gobierno los convoque a la paritaria. "Queremos mínimamente participar de esa paritaria porque entendemos que los intereses que están representados en los ámbitos paritarios no son los que realmente queremos".

Impacto en la salud pública

Enfatizaron que la precarización perjudica a la comunidad ya que hay "profesionales que emigran a Chile o al sector privado. Sin ART, si un trabajador se accidenta, queda desprotegido y encima si te accidentas te dejan cesante". Médicos de algunos servicios suspendieron visitas y partes en respaldo a la movilización.

La protesta se origina en una nota presentada con más de 200 firmas a la dirección del hospital, donde ya alertaban sobre la "vulneración de derechos laborales y de usuarios". Mantendrán medidas cada 15 días hasta obtener respuestas concretas.