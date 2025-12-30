Paro de colectivos y caos en Buenos Aires: todas las líneas que no prestan servicio este martes

El fin de año viene caótico en Buenos Aires . Luego de una semana de paro de la línea 148, este martes, otras ocho líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires ( AMBA ), no prestan servicio.

La medida de fuerza afecta a miles de usuarios que habitualmente utilizan estos servicios para trasladarse entre los partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela.

El paro de actividades fue iniciado el martes 23 de diciembre, por los choferes de la línea 148, que corresponde a la empresa El Nuevo Halcón, debido al incumplimiento en el pago de sueldos, viáticos y aguinaldos.

Ahora, la protesta se expandió e incluyó bloqueos en las cabeceras de las líneas 159 y 500, además del cese de tareas en otras unidades operadas por la empresa Micro Ómnibus Quilmes (Moqsa).

De acuerdo a lo informado por medios locales y los propios trabajadores, además de las líneas mencionadas, se encuentran afectadas por la protesta las siguientes unidades: 159, 219, 300, 372, 584, 603 y 619, todas bajo la órbita de Moqsa. La interrupción del servicio abarca una amplia red de recorridos en la región sur del Área Metropolitana de Buenos Aires.

A continuación, el listado de líneas que no prestan servicio este martes:

Línea 148 (El Nuevo Halcón)

Línea 159 (Moqsa)

Línea 500 (Transporte Santa Rita)

Línea 219 (Moqsa)

Línea 300 (Moqsa)

Línea 372 (Moqsa)

Línea 584 (Moqsa)

Línea 603 (Moqsa)

Línea 619 (Moqsa)

Por qué inició el paro de colectivos

La medida de fuerza tiene su origen en un conflicto que se arrastra desde el 23 de diciembre. Según relataron los conductores, ese día solo recibieron un pago parcial de $119.000 y desde entonces no se concretó la acreditación del resto de los haberes. Aseguran que las fechas estimadas de liquidación nunca se cumplieron. “Nos dicen un día y no aparece la plata”, expresaron durante la protesta frente a la empresa Moqsa.

transporte-público-colectivos-conurbano-_4_.jpg FOTO/CiudadDeBondis

Uno de los voceros de los trabajadores declaró ante LN+ que el reclamo se mantendrá hasta que se efectivicen los pagos adeudados. “Ayer fuimos a la UTA y a la Secretaría de Transporte. Esta medida será hasta que baje la plata”, indicó. Los manifestantes también se movilizaron hacia la sede central del gremio, ubicada en Balvanera, y a dependencias del área de Transporte nacional.

El conflicto afecta a cerca de 500 empleados de las empresas involucradas. Según explicaron, muchos trabajadores no han recibido los montos correspondientes a viáticos ni el aguinaldo.