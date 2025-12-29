Para el verano: ofrecen televisores y aires acondicionados con descuento en un supermercado

Un reconocido supermercado ofrece un descuento importante en televisores y aires acondicionados para el verano de 2026.

El aire acondicionado es clave para el verano.

Para el verano de 2026, el supermercado Coto lanzó una serie de ofertas especiales en su sección outlet, donde se pueden encontrar televisores y aires acondicionados con descuentos significativos, pensados para quienes buscan equipar su hogar a menor costo en esta temporada.

La propuesta está disponible en distintas sucursales de la cadena y también a través de su canal online. Los descuentos pueden llegar hasta el 30% sobre el valor original, dependiendo del producto y del beneficio aplicado a clientes registrados.

Qué productos se consiguen con descuento para el verano Dentro del outlet se destacan Smart TV de 32 pulgadas y equipos de aire acondicionado split, tanto de marcas propias como de primeras líneas. Entre las opciones disponibles figuran televisores LED de TOP HOUSE, THS y BGH, con precios que se ubican sensiblemente por debajo del promedio del mercado.

En el rubro climatización, se ofrecen aires acondicionados de 2200 y 2750 frigorías, con rebajas que permiten ahorrar una suma considerable frente a los valores habituales de temporada alta.

Aires Acondicionados Samsung - Interna 2 Un aire acondicionado nuevo, ideal para el verano. El listado de precios es el siguiente: