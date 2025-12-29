Para el verano: ofrecen televisores y aires acondicionados con descuento en un supermercado
Un reconocido supermercado ofrece un descuento importante en televisores y aires acondicionados para el verano de 2026.
Para el verano de 2026, el supermercado Coto lanzó una serie de ofertas especiales en su sección outlet, donde se pueden encontrar televisores y aires acondicionados con descuentos significativos, pensados para quienes buscan equipar su hogar a menor costo en esta temporada.
La propuesta está disponible en distintas sucursales de la cadena y también a través de su canal online. Los descuentos pueden llegar hasta el 30% sobre el valor original, dependiendo del producto y del beneficio aplicado a clientes registrados.
Qué productos se consiguen con descuento para el verano
Dentro del outlet se destacan Smart TV de 32 pulgadas y equipos de aire acondicionado split, tanto de marcas propias como de primeras líneas. Entre las opciones disponibles figuran televisores LED de TOP HOUSE, THS y BGH, con precios que se ubican sensiblemente por debajo del promedio del mercado.
En el rubro climatización, se ofrecen aires acondicionados de 2200 y 2750 frigorías, con rebajas que permiten ahorrar una suma considerable frente a los valores habituales de temporada alta.
El listado de precios es el siguiente:
Smart TV Led TOP HOUSE 32″: antes $279.999, ahora $195.999 con descuento.
Smart TV Led THS 32″: 30% más barato al aplicar la rebaja de la comunidad.
Smart TV Led BGH 32″: disponible desde $263.999 según marca y modelo.
Aires acondicionados Split TOP HOUSE 2200 Fg: con precio rebajado a $524.999.
Aire BGH 2750 Fg 3250 W: con una mejora del 20% sobre el valor de lista.
Desde la empresa aclaran que muchos de los artículos del outlet pueden haber sido exhibidos, contar con detalles estéticos menores o no incluir el embalaje original, aunque funcionan correctamente y mantienen garantía vigente, lo que los convierte en una alternativa atractiva para el consumidor.
Quienes formen parte de Comunidad Coto, el programa de fidelización de la cadena, pueden acceder a descuentos adicionales al momento de la compra, lo que reduce aún más el precio final.
La disponibilidad de los productos es limitada y varía según la sucursal, por lo que se recomienda consultar con frecuencia, ya que el stock se renueva de manera constante.