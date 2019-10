"Ovejagate": para el Colegio de Abogados no hubo maltrato animal en el Ecoparque

Tras la denuncia del Colegio de Médicos Veterinarios y de algunos activistas en las redes sociales contra la directora del Ecoparque, Mariana Caram, por maltrato animal vinculado al uso de una técnica de castración aplicada a las crías de ovejas de Somalia, la entidad de los abogados mendocinos salió a expedirse públicamente para zanjar la polémica desde el punto de vista legal.

La Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados expresó estar en conocimiento del procedimiento de castración utilizado en las ovejas somalíes del Ecoparque local.

"Hemos sido informados de manera particular con diferentes médicos veterinarios, matriculados dentro y fuera de la provincia, los cuales nos instruyeron sobre la técnica aplicada denominada elastración explicando que, si bien es un método antiguo, está reconocido tanto en la bibliografía veterinaria como en la práctica, sobre todo en animales de difícil manejo como es esta especie", expresaron en un comunicado.

"El proceso de elastración -detallan- es incruento, lo que significa que no hay sangrado, no que sea dolorosa. El mismo fue practicado en animales de muy corta edad y por un profesional veterinario acreditado en la provincia y especialista en la técnica".

La definición del caso

Para la entidad de los letrados, lo antes expuesto deja claro que no hubo maltrato ni crueldad animal y, por esto no existió un sufrimiento innecesario de acuerdo al Art. 3 inc. 7 de la ley 14.346 de Maltrato y Crueldad Animal.

Además se resalta que era de suma importancia castrar a los mismos para evitar la proliferación y reproducción de estos animales, lo que ayuda a reducir la cantidad de ellos en cautiverio, situación que contraría los principios de bienestar animal consagrados en la Ley de Ecoparque N°8945.