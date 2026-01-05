Presenta:

Oportunidad de trabajo en Guaymallén: buscan sereno en una industria

Trabajo en Mendoza: buscan sereno para turno nocturno en una empresa industrial de Guaymallén, Mendoza.

El trabajo es presencial, con contrato por tiempo indeterminado y jornada completa en turno nocturno.

Una empresa industrial ubicada en Guaymallén abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de sereno, con contrato por tiempo indeterminado y jornada completa en turno nocturno. La convocatoria de trabajo está a cargo de Grupo Servicemen, una firma especializada en servicios de recursos humanos con presencia en Mendoza.

Según se informó en el portal Computrabajo, la vacante es presencial y está orientada a personas con experiencia previa en tareas de vigilancia y control, que cuenten con disponibilidad horaria para trabajar durante la noche.

Tareas del sereno

Entre las principales funciones del sereno se encuentran la vigilancia y control de las instalaciones, el registro de ingresos y egresos de personal y vehículos, la detección y anotación de novedades o incidentes, y el cuidado y resguardo de los bienes de la empresa.

image
Grupo Servicemen est&aacute; a cargo de la convocatoria laboral en Mendoza. Foto: Shutterstock

Requisitos solicitados

Para postularse, se requiere contar con experiencia comprobable mínima de dos años en tareas similares, secundario completo, y una edad comprendida entre 30 y 60 años. La disponibilidad para trabajar en turno nocturno es un requisito excluyente, al igual que la responsabilidad y el compromiso con las tareas asignadas.

Sobre Grupo Servicemen y cómo postular

Grupo Servicemen es una empresa dedicada a la selección, contratación y gestión de personal para distintos sectores productivos. Cuenta con experiencia en la provisión de recursos humanos para industrias, comercios y servicios, y se presenta como una empresa verificada dentro de las plataformas de empleo. Para postular hacer click en el siguiente link para postular desde Computrabajo.

