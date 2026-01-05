Oportunidad de trabajo en Guaymallén: buscan sereno en una industria
Trabajo en Mendoza: buscan sereno para turno nocturno en una empresa industrial de Guaymallén, Mendoza.
Una empresa industrial ubicada en Guaymallén abrió una búsqueda laboral para cubrir el puesto de sereno, con contrato por tiempo indeterminado y jornada completa en turno nocturno. La convocatoria de trabajo está a cargo de Grupo Servicemen, una firma especializada en servicios de recursos humanos con presencia en Mendoza.
Según se informó en el portal Computrabajo, la vacante es presencial y está orientada a personas con experiencia previa en tareas de vigilancia y control, que cuenten con disponibilidad horaria para trabajar durante la noche.
Te Podría Interesar
Tareas del sereno
Entre las principales funciones del sereno se encuentran la vigilancia y control de las instalaciones, el registro de ingresos y egresos de personal y vehículos, la detección y anotación de novedades o incidentes, y el cuidado y resguardo de los bienes de la empresa.
Requisitos solicitados
Para postularse, se requiere contar con experiencia comprobable mínima de dos años en tareas similares, secundario completo, y una edad comprendida entre 30 y 60 años. La disponibilidad para trabajar en turno nocturno es un requisito excluyente, al igual que la responsabilidad y el compromiso con las tareas asignadas.
Sobre Grupo Servicemen y cómo postular
Grupo Servicemen es una empresa dedicada a la selección, contratación y gestión de personal para distintos sectores productivos. Cuenta con experiencia en la provisión de recursos humanos para industrias, comercios y servicios, y se presenta como una empresa verificada dentro de las plataformas de empleo. Para postular hacer click en el siguiente link para postular desde Computrabajo.