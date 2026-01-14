Nordelta: echaron a los carpinchos y ahora hay invasión de chanchos salvajes

Luego del traslado de los carpinchos de Nordelta, una piara de chanchos salvajes fue vista en las inmediaciones del exclusivo barrio privado.

Nordelta se volvió un foco de interés por la presencia de los carpinchos y el traslado que se ordenó de los mismos, lo que generó una gran discusión en torno a ellos. Ahora, en medio de las quejas por el traslado, vecinos aseguran la presencia de una piara de chachos salvajes en el lugar.

En el video que se compartió en redes sociales se puede ver a la piara buscando comida entre los pastizales que decoran el ingreso a Nordelta, lo que generó preocupación entre los vecinos por la peligrosidad que pueden representar estos animales para mascotas y vecinos del barrio.

Esta especie de chanchos salvajes es común en las zonas litoraleñas de la Mesopotamia argentina, donde también habitan estas especies y en muchas situaciones ha sido declarado plaga por el daño a sembradíos y al desarrollo de otras especies animales.