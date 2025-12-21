Navidad con altas temperaturas en Mendoza: qué se espera para el 24 y el 25

Nochebuena en Mendoza estará caracterizada por altas temperaturas pero pasables, ya que, según Contingencias Climátiacas, la máxima llegará en horas de la siesta a los 34°.

El calor será protagonista durante los festejos de Nochebuena y Navidad.

El calor va a ser protagonista en Mendoza durante las fiestas. Para la Nochebuena se espera una jornada calurosa, con el cielo algo nublado pero sin lluvias, un panorama muy parecido al que se dará el jueves 25 de diciembre, aunque para la Navidad las temperaturas subirán y quedarán muy cerca de los 40°.

Durante la tarde y la noche del miércoles 24, el tiempo va a estar caluroso, con el cielo algo nublado. Además, va a correr una brisa leve del sur que ayudará a bajar un poco la sensación térmica, sobre todo después de la siesta.

Un dato clave para quienes planean reuniones familiares o cenas al aire libre: no se esperan lluvias ni fenómenos meteorológicos que puedan complicar los festejos, como viento Zonda u otras condiciones adversas. Así, quienes quieran podrán sacar la mesa al patio o al jardín y disfrutar de la Navidad afuera sin sobresaltos.

La temperatura máxima prevista para la Nochebuena será de 34°, mientras que la mínima rondará los 23°, por lo que la noche va a ser cálida y agradable para las celebraciones.

image El pronóstico de Contingencias Climáticas para el 24 y 25 de diciembre en Mendoza. Navidad será un horno Para el jueves 25, día de Navidad, el panorama va a ser similar pero con temperaturas todavía más altas. Se espera una jornada muy calurosa y con el cielo algo nublado, con una máxima que podría llegar a los 38° y una mínima de 24°.