Navarro Montoya: "Se ha perdido el potrero porque se perdió esa tranquilidad que tenían los padres"

-Los arcos parecen estar llenos de soledad por lo cual me pregunto ¿ Que extraño magnetismo hizo que tres generaciones de Montoya hayan elegido ponerse los guantes ? -Mi padre era un gran admirador de Amadeo Carrizo que fue el primer arquero jugador del fútbol y yo herede desde chiquito esa manera de entender el juego. Mi viejo sabia muchísimo de fútbol, si bien nunca me impuso nada creo que desde lo genético inevitablemente hubo una influencia porque mi hijo también es arquero, ponernos debajo de los tres palos es algo traemos desde que tenemos uso de razón.

Ahora escuchamos sobre los cambios de la sociedad cuando somos los hombres quienes la cambiamos, hay más intolerancia, más violencia no tenemos una buena convivencia con la derrota por eso no se entiende que los futbolistas tenemos plazos de desarrollos que muchas veces se anteponen a las necesidades o trasladamos en el contexto del fútbol todo lo que venimos arrastrando en la semana.

Desde la frase lo único que vale es salir primero, a mi criterio un estúpido el que la dijo, sobre todo en un fútbol de alto rendimiento. En cualquier deporte ser segundo entre tantos es una distinción pero nosotros nos hemos criado y le hemos dado valor a eso de lo único que importa es ganar y claro que es importante, estamos educados y formados para obtener el éxito pero en el fútbol esta implícita la derrota y no siempre el que gana es el mejor hay tantos condicionantes ajenas al juego y al futbolista que hace que muchas veces no ganes, de hecho los futbolistas perdemos mucho más de lo que ganamos.

Del barrio de Liniers

-Llegaron los tiempos del fútbol profesional y el Mono con cada volada fue trazando su destino...

-El Toto Lorenzo que era mi ídolo, yo como hincha de Boca lo iba a ver a la cancha, me llevo con la primera cuando yo no podía ser ni el décimo arquero y me dijo "yo lo traigo acá para que usted aprenda para que mire a Pumpido, Killer, Bianchi, Alonso para que escuche mucho y opine poco porque usted va a ser el Mejor Arquero del Mundo" . De Nery asimile la manera de sacar y me dio un muy buen consejo, en los primeros partidos que fui suplente de él vamos a jugar a Jujuy y ganamos, después del partido iban a salir todos y yo como pibe me quería prender, el me freno y me dijo "no vengas, mira yo soy Pumpido si salgo y pasa algo a mi no me van a decir nada a vos si, quedate en el hotel". El Tano Pernía y Pedro Larraquy que era el capitán del equipo se hacían tiempo para venirme a buscar a mi casa esas cosas me marcaron. Después Roberto Rogel me subió a primera y con el Coco Basile ya fui titular.

-Hoy existen muchas series en distintas plataformas sobre Narcos que vemos sobre la distancia del tiempo pero ¿ Cómo fue esa época donde jugaste en el futbol colombiano?

-Medio que la situación me llevo por delante la verdad, mi papá tenía ciertos resquemores de ir pero entra la necesidad de Vélez y uno que tenía la oportunidad de dar un paso importante en los económico nos fuimos para Colombia que tenía un contexto muy complicado, muy difícil donde ya se veía lo que reflejan estas series. El día que llegue me recibió Miguel Rodríguez Orijuela, Jefe del Cartel de Cali, yo no tuve problemas con él pero cuando termino la temporada yo me quería ir y el no me quería que me vaya, igual me vine para la Argentina y estuve 8 meses sin jugar hasta que la FIFA me habilito.

No digo que fue un error, se dio lo que se tenía que dar y me sirvió para aprender pero viví situaciones para las cuales no estaba preparado. En lo deportivo tuve un año formidable en Independiente de Santa Fe y como país es maravilloso, mi mamá es colombiana y tengo mucha familia en Medellín.

Yo soy de Boca Juniors, señor

En la misma semana que me había reunido con la gente de Boca me reuní con Santilli, que era presidente de River, en su casa porque ellos y el Flaco Menotti, que luego fue el técnico, tenían la intención de llevarme pero yo soy muy hincha y termine firmando para Boca Juniors. El Pato Pastoriza me dijo "el titular es Gatti pero yo te prometo que si vos me demostrás que estas mejor que él vas a jugar vos". Fácil de decir pero no de hacer. Hugo no comenzó la pretemporada porque venia con un lesión en el hombro entonces jugué todos los partidos de pretemporada y lo hice bastante bien. El primer partido juega el Loco contra Armenio se equivoca en el gol y Boca pierde 1 a 0, el próximo partido era con River en el Monumental y cuando pocos esperaban que hubiera un cambio Pastoriza tomo la decisión.

La convivencia con Hugo Gatti fue espectacular lo disfrute mucho. Yo nunca lo baje del póster, pocos tienen la posibilidad de entrenar con su ídolo pero siempre tuve claro que más allá de eso era una competencia y yo quería ocupar el lugar de él. Hugo era particular, individual, aunque conmigo se porto bien al principio no le gusto cuando empecé a jugar e hizo alguna declaración fuerte típica de Gatti pero ya lo conocía, después con los años nos seguimos hablando y cada vez que nos veíamos le daba un abrazo y un beso porque sigue siendo mi ídolo por eso su partida es difícil de asumir.

IMG-20250519-WA0068.jpg Yo soy de Boca Juniors señor Gastón Costello

-En ese tren de sensaciones donde viajaba Navarro Montoya en 1989 llegó a la estación de Campeón de la Supercopa, algo así a lo que hoy es la Sudamérica

-Boca no salía campeón desde 1981 pero eso era lo menos grave porque tenia una situación institucional dificilísima casi terminal pero con la fortuna de tener a Don Antonio Alegre y una comisión directiva que a partir de un grandísimo trabajo saco a flote al club. Siempre digo que no se si fue el presidente más importante pero si que hay un antes y un después de Antonio Alegre, yo era hincha y sabía lo que pasaba, la Bombonera estuvo a punto de ser rematada y no sucedió porque se interpuso un abogado que la pudo sacar adelante. Mi primer día de pretemporada lo hice corriendo en Costanera Sur y después íbamos a entrenar al predio de Fate, que en ese momento era el auspiciante, andábamos de un lado para el otro porque la Candela estaba en mal estado. En esa Supercopa teníamos la oportunidad de entrar a la historia de Boca con un plantel que no tenia grandes figuras pero con un gran trabajo de Pastoriza, el campeonato local lo perdimos por uno o dos puntos ahí se fue el Pato y vino el Cai Aimar que mantuvo la base, le agrego sus cosas y fue un equipo difícil para los demás

-La final fue frente a Independiente, luego de un empate en 0 en la Bombonera el resultado se repitió en Avellaneda por lo que la Copa se definió por penales.

-Con el uruguayo Pereira, salvo en un solo penal, siempre fuimos para el lado de la pelota todos ejecutaron muy bien incluso el Luifa Artime yo me tuve que despegar mucho para poder llegar a la pelota la toco pega en el palo y sale. Por la importancia del penal yo pensé que le iba a pegar cruzado fuerte pero como espere hasta el final veo que abre el tobillo, abre la pierna y ahí dije la va a acomodar, hay algo en el momento final de la sensación que se tiene.

-En el torneo de 1991 Boca no fue Campeón por el diagrama del torneo local, luego modificado, ese equipo no sólo jugaba muy bien sino que dejo en la memoria un partido épico frente al Colo-Colo en Chile por Copa Libertadores

-Se confundió el deporte con la Patria y la Bandera cuando llegamos a Santiago ya nos dimos cuenta que ellos lo vivían como un tema nacional, fue un partido que hoy no se juega, en un momento le tiraron algo a Marchesini y cayo otros quizás hubieran especulado en irse y después que decidan pero nosotros íbamos al frente, por el equipo que teníamos queríamos ganarlo y el jugador de Boca no se puede irse de la cancha tiene que jugar. El dato de color fue que el perro que me mordió falleció a los pocos días y lo peor que tiene un monolito en homenaje se llamaba Ron, yo después jugué en Chile y me trataron muy bien.

-Un año más tarde Boca sumaba un nuevo título...

-Para 19992 se había ido Batistuta pero llegó Roberto Cabañas que estaba pintado para Boca porque era bravo, hacía goles y la fisionomía de los equipos se la dan los jugadores. Con Boca tuvimos la suerte de ir a jugar un triangular a España con Tenerife y Barcelona del Dream Team, lo ganamos nosotros y en ese momento Joan Cryff me quiso llevar al Barsa pero Boca me declaro intransferible, no me podía dejar ir en ese momento.

- ¿Cómo fue la salida de Boca?

-Fue un final que yo busque ya había tomado la decisión de irme porque ya había un desgaste muy grande con Bilardo y aunque ya se había ido con Mauricio Macri tenia una relación muy tirante. Para mi ya no era bueno seguir y tuve la posibilidad de ir a Europa algo que yo quería jugar 2 o 3 años para probarme con los mejores.

Su paso por Extremadura

Llegué a un equipo chico recién ascendido a Primera como el Extremadura donde de los tres años que estuve, en dos fui elegido como el mejor arquero de la Liga y jugué el partido de las estrellas elegido por la gente en el Bernabeu. Hoy tengo el orgullo que arqueros como Casillas y Valdez me nombren, para el futbolista lo más importante es lo que deja.

- A su vuelta el fútbol argentino estaba dispuesto a mostrarle su admiración más allá de cualquier color que le tocaría vestir.

-En Chacarita había un plantel con una comunión que la pasábamos genial y me costo irme pero Independiente era un nuevo desafió en mi carrera y de la mano de Pato Pastoriza que siempre con la virtud de ser honesto con el jugador me llamo y me dijo "te quiero llevar a Independiente estamos clasificados a las copas pero el objetivo es no irnos al descenso porque el club es un quilombo pensalo" se iba Ducatezeelier llegaba Comparada y acepte el desafió.

Chacarita es un club enorme yo la verdad desconocía la magnitud y la verdad que me sorprendió.

Mira que hay clubes grandes en Argentina pero no tengo dudas que es Boca, River e Independiente. En Gimnasia y Esgrima de la Plata hicimos una campaña fenomenal que perdimos con Boca, nos dirigía Pedro Troglio, que tenia cosas de Pastoriza y de ahí me fui a jugar a Brasil durante 6 meses. Después de Chicago siguió Olimpo donde me rompo los ligamentos cruzados en cancha de Boca, Rodrigo Palacios se cae encima mio, jugué roto 6 partidos más hasta que el Negro Mendoza me agarro y me dijo “ Mira Mono si seguís jugando te vas a romper toda la rotula y no quiero que te conviertas en un lisiado operate, yo sé que tenés 42 pirulos se que es difícil pero te invito a hacer la recuperación y que te despidas jugando a la pelota. Si querés ese desafió yo te acompaño” . Me opero Ranaleta y a los 8 meses volví a jugar en la Primera División de Uruguay con Tacuarembo seguí por 6 meses más y cumplí 25 años jugando al fútbol.

- Un cuarto de siglo siempre fiel a un estilo que dejó huella...

-Mi origen era de arquero jugador de adelantarme o anticipar obviamente sabia quien me podía hacer un gol por arriba cuando jugaba contra Gorosito no me adelantaba, Pipo tenia un guante en el pie o Paulo Silas también pero yo me sentía cómodo en el área grande o afuera del área pero entendí que el arquero debe prepararse para todo por eso yo admiraba al Pato Filiol a Pumpido, en el arco si tenia que volar había que volar o quedarme abajo del los tres palos, trataba de ser lo más completo posible ese fue mi gran desafió, después esta el carisma que tiene cada uno. Esta esa percepción de que el arquero se consolida después de los 24 años yo no tengo ninguna duda que fui mejor después de los 30 con la experiencia de los años, paso que yo me fui de Boca a los 31 y esa trascendencia que tiene el club pocos equipos la tienen.

Después del jugador quedó un hombre que buscó nuevas experiencias y conocimientos, se metió en el corazón mismo de futbol para la formación de jugadores en la inferiores de Boca Juniors mientras que desde su condición de Director Técnico estuvo al frente de algunos planteles, en su paso por los medios la pelota se sintió reflejada en su voz y siempre desde cualquier ámbito luce con orgullo su carnet de ídolo. Los ídolos son ídolos por lo que te hacen sentir, si el hincha se acuerda de voz y de tu obra estas pagado.