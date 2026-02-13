Murió la esposa del campeón del mundo Carlos "Chino" Tapia

La esposa de Chino Tapia, Viviana Juricka, falleció tras una dura lucha contra un tumor cerebral. La AFA expresó sus condolencias y acompañó al exjugador.

Viviana Juricka, esposa del exfutbolista y campeón del mundo en México 1986 Carlos “Chino” Tapia, murió luego de atravesar un prolongado tratamiento contra un tumor cerebral.

Viviana Juricka, esposa del exfutbolista y campeón del mundo en México 1986 Carlos “Chino” Tapia, murió luego de atravesar un prolongado tratamiento contra un tumor cerebral. La noticia generó profundo pesar en el ámbito del fútbol y motivó un mensaje oficial de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que manifestó su acompañamiento al exjugador y a sus seres queridos.

“La Asociación del Fútbol Argentino acompaña en este difícil momento al Campeón del Mundo, Carlos Tapia, por el fallecimiento de su señora esposa Viviana Juricka. Mucha fuerza a toda su familia”, expresó la entidad a través de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/afa/status/2022317734843892138?s=20&partner=&hide_thread=false #ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino acompaña en este difícil momento al Campeón del Mundo, Carlos Tapia, por el fallecimiento de su señora esposa Viviana Juricka.



Mucha fuerza a toda su familia. pic.twitter.com/sozwNhg1JR — AFA (@afa) February 13, 2026 La dura enfermedad de la esposa de Tapia El proceso de la enfermedad había cobrado visibilidad pública a partir del testimonio de su hija Clara Tapia, quien compartió en distintas ocasiones el día a día de su madre durante el tratamiento. En sus redes sociales publicó mensajes cargados de fe y afecto, además de imágenes acompañándola durante la internación. En uno de los posteos escribió: “Yo estaré contigo”, junto a un video en el que sostenía su mano.

Clara también habló sobre la salud de su madre durante su participación en La Voz Argentina, donde le dedicó una emotiva interpretación del tema “All I Want”. En esa oportunidad explicó que no pudo estar presente en el estudio debido a su delicado estado de salud, aunque destacó el apoyo permanente que recibía.

Carlos Tapia, exjugador de Boca, River e integrante del plantel que obtuvo la Copa del Mundo en 1986, había expresado en distintas entrevistas el difícil momento que atravesaba su familia. “Estamos viviendo un momento complicado, pero confiamos en que todo va a salir bien”, había señalado meses atrás.