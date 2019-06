Versiones cruzadas sobre la demanda de Gustavo Seré al Estado

En las últimas horas surgió el rumor de que el empresario Gustavo Seré, quien estuvo 14 meses preso por un crimen que no cometió, había demandado a la provincia por la suma de $18 millones en concepto de indemnización. Sin embargo, sus abogados, Guillermo Yornet y Luis Santamaría, negaron de manera tajante esta situación.

"Nosotros tenemos un poder firmado con él y todavía no hemos presentado nada. Estamos en la etapa de medidas preliminares. Nos llama la atención que surja este rumor. Ese monto no tiene sentido porque la demanda sería por una cantidad mucho menor", explicó Yornet.

Y añadió: "En casos donde se perdió una vida el monto no supera los $2 millones la mayoría de las veces. No podés pedir un monto tan alto porque tenés que afrontar las costas después".

En este sentido, los letrados destacaron que antes de presentar la demanda, que sería por "deficiencia en el servicio de justicia", tienen que llevar a cabo una serie de medidas vinculadas a demostrar las secuelas psíquicas que padece Seré por su estadía en prisión.

El empresario estuvo encarcelado durante 14 meses, acusado de ser el autor del asesinato de Emir Cuattoni (15), ocurrido en el Parque Benegas de Godoy Cruz a mediados de 2016. A fines de 2018, Seré fue sobreseído luego de que la causa dio un giro rotundo y fue detenido Dionisio Elmelaj.

Los abogados de Seré agregaron que el empresario no sólo accionará contra el Estado sino que también avanzará contra los padres de Emir, quienes lo acusaron de asesino y de narcotraficante. "Él todavía está dolido y esperando una disculpa de parte de ellos. No han mostrado ningún tipo de empatía para con él y con lo que vivió. Si se disculpan públicamente, no los va a demandar", cerró Santamaría.