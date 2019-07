Una joven argentina murió tras consumir éxtasis en España

Una joven argentina de 19 años murió tras consumir una pastilla de éxtasis en una fiesta electrónica que se celebró en la ciudad española de Palma de Mallorca, a donde la adolescente se había mudado hace unos meses. Los familiares de la joven denunciaron que la droga había sido adulterada con veneno para ratas.

La víctima fue identificada como Milagros Alanís Moyano y su muerte se produjo el miércoles pasado en un hospital de Barcelona. Sin embargo, los detalles vinculados a su deceso trascendieron en las últimas horas.

La joven participó el domingo 14 del Origen Festival junto a su hermana melliza. La fiesta electrónica se desarrolló en el recinto Son Fusteret de Palma de Mallorca, donde la adolescente se descompensó y debió ser trasladada al Hospital Universitario Son Espases, desde donde luego la trasladaron a Barcelona.

El padre de la víctima, Paulo Moyano, viajó en los últimos días desde la ciudad bonaerense de Mar del Plata hasta España y relató en Facebook que "ella compró veneno llamado comercialmente éxtasis" y dijo que "estaba irreconocible" tras su muerte.

"Quisiera saber quién le vendió el veneno a mi bebé para pegarle un tiro en la cabeza", señaló, y agregó: "A mí no me gustaban esas fiestas pero me decía 'no todos se drogan, papá'. Esta era su segunda fiesta en Palma de Mallorca. Me la arrancaron y la mataron como sapo, es durísimo decirlo pero cuando la vi tuve que mirar un tatuaje porque no era ella. Mi hermosa Alanís con solo 19 añitos".

El padre posteó además una imagen de una pastilla amarilla con una calavera, y denunció que esa droga habría sido adulterada con raticida. "No busco nada especial, solo darle un sentido a la muerte de mi bebé. Y me duele mucho como nos juzgan. Y dicen cosas muy duras", dijo este domingo a la agencia Télam.

En tanto el diario mallorquín Última Hora informó que la Policía Nacional inició una investigación para tratar de averiguar quién le vendió el éxtasis a la joven, y detalló que días atrás fueron detenidas cuatro personas por comercializar drogas durante los conciertos de verano que se realizan en Son Fusteret.