Para Carrasco, las acusaciones de abuso en su contra son "fábulas de las redes sociales"

El periodista y bloguero Lucas Carrasco, que mañana comenzará a ser juzgado por dos casos de abuso sexual contra mujeres que accedieron a mantener relaciones con él pero denunciaron haber sido forzadas a prácticas no consentidas, consideró que las acusaciones en su contra son “fábulas de las redes sociales”.

A través de la red social Twitter, Carrasco publicó: “todos los periodistas tienen mi teléfono, jamás me negué a hablar. Soy quien apuró todo lo posible la causa para que vaya a juicio. De camino, fui absuelto en tres oportunidades y ahora demostraré mi inocencia. Lo demás, son fábulas de las redes sociales”.

No pienso ventilar las pruebas y testimonios a mi favor, porque no es de caballero. Seré una porquería de persona, jamás lo negué, pero soy caballero. El juicio dura un día y espero que el veredicto -sea cual sea- ocupe el mismo espacio que la sarta de calumnias que hoy me tiran”, dijo Carrasco.