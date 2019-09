La defensa de Lucas Carrasco pidió su absolución en el juicio por dos abusos

La defensa del periodista Lucas Carrasco pidió esta mañana la absolución por el juicio en el que se lo acusa de dos violaciones. En tanto, la fiscalía pidió una pena de 7 años, mientras que la querella, 9.

En la primera audiencia del juicio, Carrasco utilizó su derecho de declarar, pero adelantó que no contestaría preguntas. Nervioso, aseguró que era inocente y que las acusaciones respondían a una "persecución política", producto de su distanciamiento con el kirchnerismo, según recogió el portal TN.com.ar.

Ante el tribunal, el periodista argumentó: "No soy un violador, la mera cuestión de la palabra me da vergüenza. Pude haber destratado a alguien, ser irrespetuoso, pero de ahí a cometer un delito. No soy una persona violenta, no he recibido en toda mi vida una denuncia por violencia y he convivido con cuatro chicas".

Su abogado, Guillermo Vartorelli, pidió la absolución al considerar que tiene "imputabilidad disminuida" por el consumo excesivo de alcohol.