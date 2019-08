Denunció que le robaron el auto, pero lo había vendido y terminó imputado

Un hombre identificado como Lucas Carvallo fue imputado por falsa denuncia y estafa procesal en grado de tentativa luego de que denunciara que le robaron el auto cuando en realidad lo había vendido. El curioso hecho se registró el pasado 7 de agosto en el departamento de San Rafael, pero los detalles de lo ocurrido trascendieron en las últimas horas.

Según consigna Diario San Rafael, Carvallo denunció que le habían robado su auto Fiat Duna, pero luego descubrieron que lo había dejado sin medidas de seguridad en la vía pública.

El miércoles a la tarde, los efectivos encontraron el vehículo en las inmediaciones de la terminal de ómnibus de San Rafael. Cuando desde la fiscalía citaron a Carvallo para entregarle el auto, otro hombre se presentó en la comisaría con un boleto firmado por Carvallo donde constaba que éste había entregado el rodado tras firmar un contrato de compraventa.

En ese momento, Carvallo admitió que vendió el auto, pero aclaró: "Me lo llevaron de prepo y, como no me pagaron, denuncié que me lo robaron".

La confusa situación culminó con Carvallo siendo imputado por los delitos de falsa denuncia y de estafa procesal en grado de tentativa, ya que no pudo recuperar su vehículo.