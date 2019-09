Condenaron a 32 años a Elmelaj por el asesinato de Emir Cuattoni

El empresario Dionisio Elmelaj Elaskar fue condenado hoy a 32 años de prisión por el homicidio del adolescente Emir Cuattoni, ocurrido en abril del 2016.

La condena estuvo en sintonía con las penas que habían pedido tanto la fiscalía -33 años- como la defensa -33 años-. Los defensores del acusado, por su parte, intentaron convencer a los jueces de que Elmelaj no estuvo presente en el lugar de los hechos al momento del crimen. Antes intentaron probar que el adolescente había muerto a causa de un virus intrahospitalario, y no por las heridas que presentaba.

En la última oportunidad que tuvo para hablar antes de la sentencia, el condenado aprovechó para atacar a su exmujer, quien ayer dijo que Elmelaj admitió "haberle disparado a un negro de mierda que le robó a sus hijos".

"Todo es un invento de mi exmujer. Soy inocente, pero si me condenan, me da igual que me den 5, 10 o 20 años, me voy a morir en la cárcel", dijo el sospechoso, mientras que volvió a cargar contra su expareja a quien calificó de "borracha y drogadicta" y contó que fue denunciada hasta por sus propios hijos.

El caso

El 17 de abril de 2016, Emir fue baleado por Elmelaj en el Parque Benegas de Godoy Cruz cuando se encontraba con un grupo de amigos. El adolescente agonizó durante 42 días hasta que finalmente murió a raíz de la gravedad de sus heridas.

Al comienzo de la investigación fue detenido el empresario metalúrgico Gustavo Seré (38), quien estuvo más de un año preso hasta que descubrieron que era inocente en noviembre del año pasado.

Seré fue sobreseído tras la detención de Elmelaj, en cuya casa de Chacras de Coria se halló el arma homicida oculta en un jarrón con arroz.