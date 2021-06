Video: destrozó un auto en la concesionaria al grito de "estafadores"

Un hombre protagonizó un verdadero escándalo en una concesionaria del barrio porteño de Caballito. Al grito de "estafadores", el hombre irrumpió en el lugar y destrozó un auto cero kilómetro en medio de su ataque de furia. Tras romper el auto y parte del mobiliario del local, el hombre fue detenido.

El video del impresionante ataque de furia rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes, se ve al hombre con una mochila en la espalda y pateando un auto rojo. Luego agarra una silla y la arroja contra la ventanilla del vehículo. Ya totalmente sacado, el hombre toma un cartel de acero y comienza a golpear el parabrisas hasta destrozarlo.

Personal de la Comisaría Vecinal 6B de la policía de la Ciudad de Buenos Aires se desplazó hasta la concesionaria Taraborelli, ubicada en avenida Rivadavia al 6100, y detuvo al hombre que estaba destrozando el local.

El joven, de nacionalidad paraguaya, tiene 30 años y contó que su ataque de furia fue porque no le quisieron devolver el dinero de las cuotas que había pagado para la entrega de un vehículo. "Me dijeron que pagando 4 cuotas ya me entregaban el vehículo y no fue así. Pagué $70.000 y quería que me devuelvan el dinero", aseguró el hombre en diálogo con TN.

La Fiscalía Penal Contravencional y de Faltas Número 26, a cargo del doctor Arnaudo, dispuso la detención y el traslado del hombre a la dependencia policial de la zona.